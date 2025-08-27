No te lo puedes perder: este fin de semana en Zaragoza se celebra el festival de la cerveza artesana 'Birragoza 2025'

Este fin de semana, el Centro de Historias volverá a llenarse de lúpulo, aromas y ritmos festivos con la llegada de Birragoza, el festival de cerveza artesana de Zaragoza, que celebra ya su duodécima edición. Los días 29 y 30 de agosto, la capital aragonesa reunirá a aficionados, curiosos y productores en torno a un evento que se ha consolidado como referencia nacional en el mundo craft.

Organizado por Cervezas Lupulus y el Ayuntamiento de Zaragoza, con la colaboración de la Asociación Birramigos y el propio Centro de Historias, el festival ofrecerá la oportunidad de descubrir estilos de cerveza para todos los gustos: desde las refrescantes lagers y las lupuladas IPAs, hasta las complejas imperial stouts, Belgian ales, sour lambic o cervezas de barrica. No faltarán propuestas especiales sin gluten, veganas y sin alcohol, reforzando la vocación inclusiva de la cita.

En esta edición participarán 16 cervecerías artesanas de Aragón, España y el extranjero, que servirán sus creaciones en primera persona, fomentando el diálogo directo con el público. “Birragoza nació en 2012 cuando apenas había oferta de cerveza artesana en Zaragoza; doce años después, la escena es vibrante y diversa, y el festival ha sido una pieza clave en ese cambio”, subrayan desde la organización.

Mucho más que cerveza

El festival no es solo un escaparate cervecero: habrá también una amplia oferta gastronómica gracias a los food trucks instalados en el recinto, con opciones sin gluten, vegetarianas y veganas.

La programación musical se encargará de mantener el ambiente festivo de mediodía a medianoche con nombres como Rastaul, El Abismo, Julia Neko, El Conde Orlok, Monkey Loops o los Papa Frita Deejays, con estilos que van del funk y el reggae al stoner rock o la electrónica bailable.

Una de las actividades destacadas serán las catas comentadas por el beer sommelier Guillem Laporta, que propondrá recorridos sensoriales por cinco cervezas artesanas seleccionadas ( precio de 15€, y las plazas son limitadas). También habrá momentos especiales, como la tradicional pinchada de un cask gratuito para celebrar los doce años de festival.

El acceso al festival requiere la compra de un bono de 6 euros, que incluye el vaso conmemorativo, indispensable para consumir en los stands, además de la primera consumición y la guía digital de cervezas. A partir de ahí, los asistentes podrán recorrer libremente las distintas propuestas cerveceras hasta la medianoche.

Desde su creación, Birragoza ha contribuido no solo a difundir la cultura de la cerveza artesana, sino también a fortalecer el tejido hostelero y cervecero aragonés, que ha pasado de tres fábricas en 2012 a una veintena en la actualidad. El festival se ha convertido en punto de encuentro anual para aficionados, productores y profesionales, con un espíritu de consumo responsable, aprendizaje y disfrute colectivo.

La ciudad se prepara, pues, para un fin de semana en el que el lúpulo, la música y la amistad volverán a ser protagonistas en un evento que ya es tradición veraniega en Zaragoza.