David Angulo, cantante y humorista de Zaragoza: "Cierro un ciclo y empiezo otro más vital y luminoso"

David Angulo, el cantante zaragozano conocido por su trabajo en Oregón TV y con una amplia trayectoria musical de casi treinta años, publica el 20 de junio un single con dos nuevas canciones propias y editadas por el sello Musickly.

Se trata de un single doble con dos canciones nuevas: Nunca segunda parte fue tan buena y Arquitectura perfecta, composiciones alegres y luminosas que ha dedicado a sus hijas, Laurita e Inés. Hablamos con él sobre este proyecto tan personal, su trayectoria y su particular visión del humor y la música.

Entrevista con David Ángulo

Cuéntanos sobre estos dos nuevos temas. ¿Cómo ha sido el proceso de creación?

Son dos canciones que publico con el sello aragonés Musickly, dirigido por Lorenzo Cortés, Nunca segunda parte fue tan buena está dedicada a Laurita, mi hija pequeña, y Arquitectura perfecta a Inés. Esta última la compuse hace unos ocho años pero no la había publicado. He querido editarlas como un single doble, como los antiguos vinilos de dos caras: una para cada hija. Además, hay algo simbólico, mi último tema publicado fue el homenaje a nuestra querida Laura Gómez-Lacueva, y ahora vuelvo con una canción para Laurita. Cierro un ciclo y empiezo otro más vital y luminoso.

¿Qué diferencias encontramos respecto a tu trabajo anterior?

Este single tiene un sonido muy jazz, muy swing. Me apetecía algo alegre y enérgico. El clarinete de Alex Burges, ha sido clave para dar ese aire juguetón y lleno de magia. También han participado músicos como José Luis Arrazola, que es uno de los mejores guitarristas no solo de aquí, sino del país. Con él trabajo desde hace años y hay una complicidad especial.

Vamos, estos nuevos singles han salido gracias a The Swing Dang Band con Alex, José Luis y Torsten Weber con guitarras eléctricas también y Richi Martínez en la mezcla y mastering de los temas.

Además de cantar y componer, también produces, tocas varios instrumentos... ¿Cómo te enfrentas a todos esos roles?

La verdad es que me encanta. Me permite construir la canción desde su esencia, probando arreglos mientras la grabo. En mi estudio, Hola Clavel, he grabado baterías, bajo, guitarras, teclados, percusión, coros... Todo eso lo hago yo, y luego vamos viendo qué dejamos definitivo y qué mejoramos con los compañeros. Me da mucha libertad creativa. Pero claro, en muchas ocasiones cuento con compañeros profesionales que tocan la guitarra, o el clarinete como Álex Burges de Artistas del Gremio, que es un crack... Hay muy buenos músicos en la tierra.

Eres un artista polifacético y muy querido en Aragón. ¿Cómo fueron tus inicios en la música y la televisión?

Empecé en los años 90 haciendo teatro con mi grupo, La razón del Sur, y componiendo música para espectáculos. Diseñaba carteles, hacía ilustraciones y maquetas... todo muy artesanal. Ya en los 2000 fue cuando empecé a colaborar con el grupo de Globo Media, estuvimos en Canal+ haciendo Master Ballet XXL ...Y también teníamos un equipo de clown que fue el germen del equipo artístico que luego formó parte de Oregón TV. Llevamos ya 19 temporadas y, si todo va bien, después del verano arrancaremos la vigésima.

¿Cómo percibes el humor en Aragón? ¿Nos cuesta reírnos o somos buen público?

En Aragón siempre se dice que somos un público exigente, pero en el humor creo que somos muy buen público. Es verdad, que hay zonas en Aragón más difíciles, pero en general hay una gran sintonía. Aunque no se puede generalizar, nos ha pasado de triunfar con una obra en un pueblo, y en el que está a 5 km tener casi casi tomates (ríe). Aquí tenemos humoristas brillantes como Diego Peña, Juako Malavirgen, Teatro Indigesto... También grupos como Los Gandules, que han triunfado fuera de Aragón. Hay talento y nivel.

En Oregón TV destaca esa mezcla de humor y música. ¿Crees que es una fórmula que conecta especialmente con el público?

Sí. Lo que hacemos es cuidar al máximo la calidad musical. Cuando imitamos a Rocío Jurado o Queen, lo hacemos con todo el respeto, buscando que suene de verdad, pero con letras que tienen un giro cómico. Eso impacta. Que los propios Jarcha, Mocedades o los músicos de Nino Bravo valoren lo que hacemos es un orgullo enorme. Porque escuchamos a los propios Jarcha en una entrevista decir que les había gustado mucho nuestra versión de WhatsApp que se hizo tan viral... Creo que el humor, si va de la mano con la emoción y la calidad, se vuelve muy poderoso.

Ronda de 5 preguntas rápidas

1. ¿Un bar?

El Aparicio, en el Barrio Jesús.

2. ¿Una tapa?

Una Gilda, el clásico pincho de boquerón con olivas.

3. ¿Una zona de Zaragoza?

La ribera del río. Me encanta.

4. ¿Un momento en tu vida?

Ser padre.

5. ¿Una canción?

La siguiente. Siempre tengo cuatro o cinco rondando en la cabeza… El problema es el tiempo. ¡Tendría que clonarme!