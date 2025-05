Operación Triunfo desata la locura con los castings en Zaragoza: "Ojalá representar Aragón como Naiara y Juanjo"

Aragón es tierra de talento y así lo viene a presentar este viernes en el casting de Operación Triunfo que se celebra este viernes en Zaragoza. El concurso musical levanta pasiones y desde primera hora de la mañana una larga cola aguarda alrededor del Pabellón Deportivo del campus de la Universidad de Zaragoza para todos aquellos que quieren conseguir la preciada pegatina.

Noemí Galera, Pablo Wesling y otros profesores de la famosa academia de Operación Triunfo esperan a que pasen uno por uno a demostrar el talento que atesora Aragón. Entre los primeros en pasar por el micrófono de Operación Triunfo eran los concursantes que habían ganado el Pase Prime mediante una cover en redes sociales. Denis Pérez y Siraa Malo, procedentes de Pamplona, aguardaban su turno antes de que les repartieran las acreditaciones de Pase Prime.

Sira Malo, Pase Prime de Operación Triunfo E. E.

"Cuando me llegó la notificación de que ganaba el Pase Prime me puse a gritar, en casa se pensaron que hasta me había pasado algo", recuerda Denis a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN. Muchas lágrimas, pero de alegría, desbordó este joven de 19 años. Denis recuerda que se enganchó al programa en la edición de 2017 de su paisana Amaia, quien señala que es "su referente" en el concurso: "Desde 2017 he estado pegado a las galas, al canal 24 horas. Siempre me ha flipado, los veía y quería hacer lo que hacían ellos", admite.

Con la misma ilusión afronta los casting Sira Malo, compatriota navarra de Denis. "Fuera nervios, más ilusión", señala emocionada a minutos antes de que le llegue su turno. Así, admite que entre sus concursantes favoritos está Aitana, la cantante del momento, se acuerda de donde está: "Amo a Juanjo y a Naiara, tienen unos vozarrones".

Quienes también recuerdan y esperan que les traiga suerte compartir sangre maña son María La Rosa e Irene García, procedentes de Zaragoza. En el caso de María, de 24 años, las ganas le entraron mientras preparaba a sus alumnos para los castings: "Empecé a preparar a mis alumnos de canto en mi academia y me entró la espinita de probar", reconoce.

Así, admite que ya lo intentó en 2019 en Bilbao por una sorpresa que le preparó su padre: "Nunca me lo había podido preparar bien y este año me quito la espinita de participar". Además, esta joven lo vive con doble ilusión tanto por sus alumnos como por ella misma. "Para mi es muy importante representar a Aragón y si lo puedo hacer de la misma forma que lo hizo Naiara o Juanjo encantada", señala emocionada. Palabras que secunda su amiga Irene García de 22 años quien admite que viene "a probar suerte" y motivada por ver a Naiara ganar la edición anterior: "Soy fan de ella al cien por cien".