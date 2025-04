Ana Mar, la cantante callejera que ha llamado la atención de OT: "Tuve que mirar si era real porque no me lo creía"

Los fines de semana de Zaragoza se encuentran ambientados en muchas ocasiones con una banda sonora en particular. El paseo de la Independencia se ve inundado de música de todas las generaciones que se convierte en el foco de todas las miradas y genera una gran expectación por parte de todo aquel que se encuentre paseando por la zona céntrica de la ciudad. La voz que está detrás de ello es la de Ana Mar Gutiérrez, una joven de 25 años, que junto a su grupo Texas Live Show se han convertido en todo un fenómeno entre los zaragozanos y las redes sociales.

El grupo de jóvenes que va de los 18 a los 25 años no se formó hace mucho, sino que comenzó sus pinitos en octubre, aunque como ella misma admite tiene una "curiosa" historia detrás. "Antes existía la Orquesta Texas donde estuve su último año antes de que cerrara por la covid, y el jefe la recuperó este año", explica Ana Mar, quien se volvió a unir al proyecto cuando se lo propusieron.

Así, comenzaron los ensayos, pero necesitaban un espacio donde no molestaran a sus vecinos o no tuvieran problemas con el ruido: "Dijimos que para hacer un ensayo en un sitio que nadie nos viera, mejor salimos a la calle, que la gente también pueda disfrutar, y que sea verdaderamente un ensayo de cara al público", señala divertida esta joven.

De esta forma, sin quererlo y sin pensarlo, se han convertido en unos habituales de la zona que agolpan todas las miradas, aunque de vez en cuando llegan a pensar que no se va parar nadie, sus bolos se han terminado convirtiendo en un pequeño concierto que la gente espera: "Es una barbaridad", admite. Ante esta gran acogida, la joven señala que se encuentra todo el equipo "súper agradecido".

"Al final es algo que ha ido naciendo y surgiendo poco a poco, como de una forma súper natural", señala. A lo que añade: "Es una locaura que haya gente que se considera fan. No esperábamos todo esto tan de golpe", admite contenta Ana Mar. Además de agolpar a decenas de curiosos con ganas de disfrutar de los mejores temas de la discografía española, tocar en la céntrica calle les ha abierto puertas a muchos de los bolos que tienen programados al acercarse miembros de comisiones de fiestas de pueblos o gente que tiene un evento.

El grupo Texas Live Show tocando en paseo de la Independencia en Zaragoza E. E.

Pase 'prime' a OT

La joven voz de Texas Live Show no solo ha llamado la atención de los transeuntes zaragozanos, sino que el famoso formato Operación Triunfo le ha echado el ojo a su talento. Hace apenas una semana que se abrió el casting virtual para formar parte de la nueva edición del concurso musical que se emite en Prime Video y parece que ya tiene a su candidata 'prime' al igual que en la edición de 2023 con Naiara y Juanjo.

Lanzada en "probar suerte" Ana Mar vio la oportunidad de hacer su propia versión para conseguir su 'Pase Prime' con el tema de 'Don't train on my parade', de Barbara Streisand. Así, al poco de publicar su video recibió un inesperado mensaje que le acreditaba como 'Pase Prime'. "Me quedé un poco en shock. Comprobé que fuera la cuenta oficial porque dije esto no vaya a ser falso y me hago ilusiones para nada", a lo que añade: "Te quita esa carga de pensar que no sé si soy suficiente y pone en valor lo que haces".

Así, esta joven ya se prepara para la inminente fecha del 16 de mayo cuando se celebran los castings en Zaragoza. Aunque admite que lo lleva bien porque no es la primera vez que se presenta ya que tanto en la edición de 2020 y la última de 2023 lo hizo. En ambas ocasiones pasó la famosa fase de la pegatina, pero en la de 2020 se acabó su experiencia en la siguiente fase y en la última aguantó hasta la segunda fase. A pesar de ello valora muy positivamente las dos experiencias.

Esta joven se ha formado tanto en canto de niña como en interpretación en el Instituto de cine de Madrid y se encuentra en la actualidad en la Escuela de Doblaje de la capital. Ante los devenires de la industria musical e interpretativa, la joven aconseja a los más pequeños que puedan tener dudas "que se lancen" y, sobre todo, "que disfruten".