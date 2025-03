Curro Cañete, experto en crecimiento personal: " La clave del éxito no es trabajar más, sino aprender a enfocarte"

En un mundo donde la velocidad y la productividad parecen marcar el camino al éxito, Curro Cañete nos invita a replantearnos nuestras prioridades. Su nuevo libro, Sueña, Visualiza, Crea, es un manual para transformar la vida desde la mentalidad y la acción, basado en años de estudio sobre las personas más exitosas del mundo.

Con un mensaje claro —si tienes un sueño, es porque puedes hacerlo realidad—, Cañete nos anima a equilibrar ambición y bienestar, sin caer en la autoexigencia extrema. Hablamos con él sobre éxito, felicidad, ansiedad y cómo diseñar una buena vida.

Curro Cañete. Javier Ocaña

Entrevista a Curro Cañete

Pregunta: ¿Cómo nace este libro y qué lo diferencia de los anteriores?

Curro Cañete: Mi propósito de vida es ayudar a las personas a ser más felices. Creo que cuando somos felices, damos lo mejor al mundo. Para este libro, quería centrarme en ayudar a la gente a hacer sus sueños realidad. Y para ello, estudié a las personas más exitosas, pero no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Me di cuenta de que la clave de su éxito es su mentalidad, y esa mentalidad se puede aprender. Por eso, este libro busca que quien lo lea pueda modelar esa manera de pensar y aplicarla a su propia vida.

Pregunta: ¿Cuál dirías que es el mensaje central de Sueña, Visualiza, Crea?

Curro Cañete: Que si la vida ha puesto un deseo dentro de ti, es porque tienes la capacidad de hacerlo realidad.

Pregunta: Hablas de éxito profesional y personal. ¿Es necesario tener ambos para ser feliz?

Curro Cañete: Lo ideal es que todas las áreas importantes de la vida funcionen. Yo las divido en cinco: salud, trabajo, dinero, amor y relaciones, y disfrutar de la vida. Añadí esta última porque hay gente que se olvida de que estamos aquí para disfrutar. No hay que renunciar a lo personal por lo profesional ni al revés. Se puede y se debe buscar el equilibrio.

Pregunta: En nuestra sociedad parece que el éxito es una meta a la que debemos llegar cuanto antes. ¿No puede ser algo contraproducente?

Curro Cañete:Totalmente. Para mí, el mayor éxito es ser feliz. Pero para eso, hay que entender que el descanso es sagrado. Planificar momentos de no productividad es clave. Si no, vamos tan rápido que nos olvidamos de disfrutar y acabamos en estrés y ansiedad, que son lo opuesto a la felicidad.

Pregunta: ¿Cómo afrontar los fracasos sin derrumbarnos?

Curro Cañete: Practicando la paciencia. Muchas personas no saben que la paciencia forma parte del proceso. Un tropiezo no significa fracaso, a menos que abandones. Si tienes fe en tu sueño, superarás los obstáculos. Lo importante es no dejar de creer.

Pregunta: No todos los sueños son posibles, acaso ¿no deben ser realistas?

Curro Cañete: Sí, pero “realista” no significa pequeño, "realista" es mucho. Lo que puedes hacer realidad es mucho más de lo que crees. Lo importante es trocear el sueño en pasos alcanzables. Si quieres ganar más dinero y ahora cobras 2.000 euros, proponte 2.500. Si te planteas 15.000 de golpe, te parecerá tan difícil que puede tener el efecto contrario y desmotivarte.

Pregunta: Se puso de moda el pensamiento positivo, con frases motivacionales como las de Mr. Wonderful. ¿Qué opinas?

Curro Cañete: A Mr. Wonderful le criticaron mucho, pero creo que la marca hizo algo guay. Leer "Hoy va a ser un buen día" puede hacer que lo afrontes con otra actitud. La clave es ver si a ti te ayuda o no. Si una frase motiva a alguien, ya tiene valor. Si ese tipo de frases a ti te molesta o te enfada, no te compres esa taza, la clave está en ver qué te ayuda a ti.

Pregunta: Por otro lado, hablas de tener sueños y conseguirlos ¿Cómo equilibramos la ambición con el bienestar emocional y mental?

Curro Cañete: Con planificación. Yo enseño una planificación de alto rendimiento en la que cada semana te acercas al equilibrio. Si trabajas con ultrafoco en tu ambición, genial, pero también debes reservar tiempo de calidad para familia, amigos y descanso. Hay que proteger todas las áreas de la vida.

Pregunta: A menudo buscamos la felicidad en cosas externas, y el éxito en el reconocimiento de los demás. ¿Cómo cambiar ese chip?

Curro Cañete: Yo entendiendo que la felicidad nace dentro. Cuando cultivas tu bienestar interno, tienes más energía y fuerza para trabajar lo externo. El mayo éxito es ser feliz, no que te reconozcan en tu trabajo.

Pregunta:: Para alguien que se siente abrumado y no sabe por dónde empezar, ¿qué consejo práctico le darías?

CURRO CAÑETE: Que elija una sola cosa. Algo pequeño que pueda hacer esta semana por su sueño. Si quiere ponerse en forma, en lugar de obsesionarse con ir al gimnasio cinco veces, que empiece caminando media hora. Menos es más.

Pregunta: ¿Aplicas estos consejos en tu vida?

Curro Cañete: Por supuesto. Soy el alumno más disciplinado de mi propio método. Cada mañana visualizo mi día, planifico y practico el agradecimiento. Antes de dormir, escribo en mi diario: “Fui feliz porque…” y apunto las cosas bonitas del día.

Pregunta: ¿Cómo ha recibido la gente el libro?

Curro Cañete: Me escriben cada día contándome cómo les ha ayudado. Hace poco, una lectora me dijo que, en solo 15 días, había salido de una ruptura amorosa muy dolorosa, que ha empezado a entrenar y abrirse a nuevas ilusiones. Para mí, eso es lo más importante.

Pregunta: Para quienes aún no han leído Sueña, Visualiza, Crea, ¿qué mensaje les darías?

Curro Cañete: Que no pierdan la fe en su sueño. Si la vida ha puesto un deseo en ti, es porque puedes hacerlo realidad.