Venden una casa rural de 1000 m2 en un municipio cerca de Zaragoza: por 113.000 euros con piscina y chimenea

Encontrar una vivienda en las grandes ciudades se ha convertido en un gran reto.

La tentación de irse a vivir a municipios fuera de la ciudad aumenta como alternativa para afrontar esta situación desesperada en la que muchos jóvenes se encuentran hoy en día.

Idealista es uno de los portales de referencia en España para la compra y venta de inmuebles de todo tipo, desde pisos y apartamentos hasta chalets independientes y viviendas ubicadas en pequeños núcleos rurales.

Entre estas últimas se encuentra una casa a la venta en San Mateo de Gállego, municipio de la provincia de Zaragoza.

Venta Casa San Mateo de Gállego Idealista

Se trata de una propiedad que destaca por su parcela y sus posibilidades para disfrutar de la vida al aire libre.

La finca dispone de una parcela de 1.000 m² en la que se encuentra la casa principal, con 66 m² construidos y 55 m² útiles.

La vivienda se distribuye en una única planta y dispone de dos dormitorios, salón-comedor con cocina abierta y un baño completo.

Los dos dormitorios son amplios y luminosos, mientras que el salón-comedor se convierte en el espacio principal de la casa. Integrado con una cocina abierta, dispone de una acogedora chimenea, ideal para disfrutar de las noches de invierno.

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La propiedad cuenta con un garaje-almacén de 54 m² que ofrece múltiples posibilidades. Puede utilizarse para estacionar varios vehículos o acondicionarse como bodega, zona de reuniones o espacio de ocio. Además, dispone de un trastero que proporciona espacio de almacenamiento adicional.

En cuanto a las instalaciones, la vivienda está equipada con placas solares para el suministro eléctrico, pozo de agua y fosa séptica.

Estos elementos favorecen su autonomía energética y de suministros. Actualmente, el inmueble se utiliza durante los fines de semana y en temporadas de verano.

Otro de los principales atractivos de esta finca rústica son sus espacios exteriores. Los 1.000 m² de parcela ofrecen amplias zonas al aire libre para disfrutar del descanso y las actividades en el exterior.

Entre sus elementos más destacados se encuentra una piscina de 10 x 5 metros, ideal para refrescarse durante los meses de verano.

El terreno también cuenta con árboles frutales y ofrece la posibilidad de instalar un cenador exterior, perfecto para organizar comidas y reuniones al aire libre.

Venta Casa San Mateo de Gállego Idealista

El precio de venta de la propiedad es de 113.900 euros. Se trata de una opción para quienes buscan una vivienda en la provincia de Zaragoza con parcela propia, piscina y diferentes posibilidades de aprovechamiento.

La finca puede resultar interesante para quienes quieran desarrollar un proyecto de turismo rural, teletrabajar en un entorno alejado del ruido de la ciudad o, simplemente, disfrutar de una vida más tranquila sin renunciar a la cercanía de la capital aragonesa.

A todo ello se suma su ubicación en la urbanización 'El Saso', muy cerca del núcleo urbano de San Mateo de Gállego y a tan solo 20 minutos de Zaragoza.

Una localización que permite combinar la tranquilidad del entorno rural con la proximidad a la ciudad.