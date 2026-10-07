La comida de la vaca de Nuez de Ebro, en la plaza de España de la localidad. E. E.

La comida de la vaca de Nuez de Ebro cumple 50 años y estrena una exposición de fotos con sus mejores momentos

La localidad zaragozana de Nuez de Ebro conmemora este miércoles el 50º aniversario de su ya tradicional comida de la vaca con una exposición de fotos con sus mejores momentos.

Todo comenzó en 1976, cuando el Ayuntamiento y la Comisión de Fiestas decidieron aprovechar una de las novillas de las Fiestas del Rosario para cocinarla y compartirla entre sus vecinos en noviembre, cuando se celebran las Fiestas en Honor a San Martín.

Aquel primer año participaron unas 90 personas. Lo hicieron comiendo de pie y aprovechando los remolques para sentarse o apoyarse, una imagen muy distinta a la actual.

Alfonso Castellón, Fernando Gracia y Agustín Quibus, históricos cocineros de la comida de la vaca. E. E.

"En sus inicios se celebraba en la plaza de España, que ni siquiera estaba pavimentada, y todo el pueblo colaboraba aportando leña, utensilios y trabajo", explica Emilio Ferrero, alcalde de esta localidad de alrededor de 900 habitantes.

Los primeros cocineros fueron Fernando Gracia, José Luis Usón, Agustín Quibus y Alfonso Castellón.

La tarea no era nada sencilla, ya que tenían la misión de dar de comer a prácticamente todo un pueblo... y que todo estuviera rico.

Para conseguirlo, los 'chefs' contaban y han seguido contando con la ayuda de otros vecinos de la localidad, ya sea para pelar patatas o desenvolverse con las bombonas de butano y las gigantescas ollas que utilizan.

Hasta aproximadamente 1982, la comida se siguió haciendo al aire libre en la plaza, pero con la inauguración del pabellón municipal pasó a celebrarse allí.

Durante algún tiempo se siguió cocinando con leña, pero la técnica se fue 'modernizando' y el número de comensales, aumentando conforme lo hacía el pueblo.

"Con el paso de los años fueron desapareciendo o dejando de participar algunos de los cocineros iniciales. Cuando Agustín Quibus enfermó, Fernando contó con José Luis Usón, con quien continúa manteniendo esta tradición", señala el regidor.

A lo largo de este medio siglo de historia, numerosas generaciones de vecinos han colaborado en su preparación. Tanto que ya nadie en Nuez imagina unas Fiestas de San Martín sin esta comida.

"Colaboración y convivencia"

La comida solo dejó de celebrarse dos años y por un motivo de fuerza mayor: la pandemia.

Durante 2020 y 2021, la covid-19 obligó a los vecinos de Nuez a quedarse en casa en este día tan señalado. Pero en 2022, en cuanto se recuperó la normalidad, la tradición volvió con más fuerza que nunca.

"Hoy, la comida de la vaca es mucho más que una comida: es una tradición que representa la colaboración, la convivencia y la historia viva del pueblo", apunta Ferrero.

La exposición

La exposición que se inaugura este miércoles en los graneros de la localidad es, también, un ejercicio de memoria colectiva, ya que han sido los propios vecinos los que han aportado sus fotos para hacerla realidad.

El propio Ayuntamiento se encargó de 'movilizarlos' a través de bandos y publicaciones en redes sociales.

Una de las últimas comidas de la vaca, con los cocineros y sus ayudantes. E. E.

El resultado: un banco de unas 150 imágenes "de muchas épocas" que son historia viva de este pequeño municipio.

La inauguración correrá a cargo de los actuales cocineros, Fernando Gracia y José Luis Usón, que además este año han sido pregoneros, y pondrá el broche de oro a unas fiestas en las que Nuez de Ebro ha hecho historia con su primera cofrade mayor en más de 100 años de tradición.

La muestra fotográfica, que podrá verse hasta las fiestas de noviembre, servirá para 'abrir apetito' y hacer más llevadera la espera hasta San Martín, cuando la tradicional comida volverá a reunir como cada año a los vecinos.