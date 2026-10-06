Zaragoza refuerza su campaña contra las agresiones sexistas para las Fiestas del Pilar : "Respeta su no"

Las Fiestas del Pilar 2026 ya están a la vuelta de la esquina. Zaragoza y sus ciudadanos se preparan para disfrutar de más de ocho días de gastronomía, ocio y conciertos.

Con motivo de estas fiestas, el Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Servicio de Mujer y la Consejería de Políticas Sociales, ha presentado una nueva edición de su campaña institucional contra las agresiones sexistas.

Bajo el lema central "Respeta su no" y la premisa "No es no a la primera", la capital aragonesa busca concienciar a jóvenes y turistas para garantizar que los días más grandes del año transcurran con total libertad, igualdad y seguridad.

"Llegan las mejores fiestas de España y los días más grandes que esperamos en el año. Zaragoza es una ciudad acogedora, diversa y segura, la mejor anfitriona del país, pero queremos que estas fiestas lleguen a todos con libertad, igualdad y seguridad", ha afirmado Marian Orós, consejera de Políticas Sociales.

Uno de los aspectos clave de la estrategia municipal es el mantenimiento de la identidad gráfica que la ciudadanía identifica desde el año 2021.

La campaña conserva el contraste de colores amarillo y negro para garantizar que el mensaje sea reconocido de forma inmediata en las calles, en el transporte público y en las plataformas digitales.

Además, como novedad en esta edición, el anuncio principal de la campaña simula la narrativa de un concurso televisivo juvenil.

Campaña NO es NO 2026

En él, a un concursante se le plantea la pregunta: "Ella te dice que no quiere que la acompañes, ¿qué haces?". Tras mostrar tres opciones posibles, la pantalla marca como respuesta correcta un mensaje claro: "Respeta su no".

"Siempre intentamos, tanto los creativos como el área, que el lenguaje y el mensaje sean sencillos. Creo que es fundamental no liarnos con términos confusos, que sea muy fácil y que el objetivo sea siempre promover relaciones afectivas, saludables y respetuosas entre personas iguales y en todos los ámbitos", ha asegurado Orós.

Siete espacios seguros

Durante estas fiestas, el consistorio desplegará 186 horas y media de servicio en siete Espacios Seguros (Puntos Violeta), ampliando tanto la cobertura como el tipo de situaciones atendidas.

Estos espacios cumplen una doble función. Por un lado, informan y sensibilizan al público sobre comportamientos libres de violencia. Por otro, ofrecen asesoramiento, contención y derivación a recursos especializados en casos de agresiones sexistas, violencia sexual o agresiones por motivos de identidad.

Como novedad, este año los equipos también trabajarán en la reducción de riesgos asociados al consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.

"Coincidiendo además con los lugares más concurridos y donde se esperan eventos multitudinarios, el Ayuntamiento, como siempre, desplegará los espacios seguros que este año amplían la cobertura y refuerzan las atenciones. En total se prestará servicio 186 horas y media", ha subrayado la consejera.

Los siete Espacios Seguros estarán ubicados en los siguientes puntos estratégicos de la ciudad:

Plaza del Pilar

Recinto Ferial de Valdespartera

Espacio Zity

Estación Norte

Jardín de Invierno

Fiesta Viral Light (espacio específico para público adolescente)

Parque de San Pablo (zona Crack)

Campaña de difusión

Para reforzar la difusión, el Ayuntamiento ha producido un amplio volumen de material informativo que se entregará en estos puntos: 4.500 pegatinas, 7.500 tarjetas, 5.500 pulseras, 2.000 lazos, 500 capazos y 3.000 folletos.

Asimismo, se distribuirán alcohómetros y cuadernos informativos elaborados en colaboración con el Centro Municipal de Prevención y Atención de Adicciones (CMAPA) y el centro de salud El Amparo.

Mientras que en el ámbito educativo, se ha elaborado material didáctico específico que se distribuirá en colegios e institutos de Zaragoza para que el profesorado pueda trabajar la prevención en las aulas de Educación Secundaria y Bachillerato.

En el entorno urbano, el mensaje "Respeta su no" estará presente desde el 7 de octubre y hasta el final de los festejos en soportes mupis, en el interior de los autobuses urbanos, en redes sociales y en las pantallas gigantes previas a los conciertos multitudinarios.

A esta campaña se suman medidas permanentes desplegadas a lo largo de todo el año:

Protocolo de actuación en espacios de ocio: adhesión y compromiso firmado por peñas, bares, comisiones de fiestas y patronatos deportivos para actuar ante conductas machistas.

en espacios de ocio: adhesión y compromiso firmado por peñas, bares, comisiones de fiestas y patronatos deportivos para actuar ante conductas machistas. Iniciativa 'Taxi Seguro ': proyecto coordinado con la cooperativa de taxistas como servicio público de acompañamiento y protección para las mujeres.

': proyecto coordinado con la cooperativa de taxistas como servicio público de acompañamiento y protección para las mujeres. Masterclass de defensa personal: cuatro sesiones formativas desarrolladas en el ámbito universitario junto al Vicerrectorado de Comunidad Universitaria y Compromiso Social.

"Zaragoza es una ciudad comprometida. Todos tenemos que luchar juntos para que no existan las agresiones sexistas y para que cualquier mujer pueda disfrutar en libertad de estos días tan especiales", ha subrayado Marian Orós.