Los trabajadores del Tranvía de Zaragoza decidirán el 7 de octubre si hacen huelga indefinida después de Pilares

Pese a que este miércoles trasladaron al salón de plenos su situación, los trabajadores del tranvía todavía no han acordado si harán o no huelga para después de las Fiestas del Pilar.

"Ayer llevamos al Ayuntamiento la voz de la plantilla. Llevamos demasiado tiempo trasladando problemas que vivimos diariamente como las jornadas de trabajo, los descansos o los tiempos de recorrido. A esto se suma que todavía no hemos llegado a un acuerdo de convenio, por lo que planteamos iniciar una huelga indefinida a partir del 19 de octubre", han explicado desde el Comité de Empresa en un comunicado.

Asimismo, han adelantado que se reunirán el próximo 7 de octubre para decidir las próximas movilizaciones y, en su caso, la modalidad concreta de huelga.

"Hasta entonces hay tiempo para negociar. Y queremos aprovecharlo. Nuestro objetivo no es hacer una huelga, es alcanzar un acuerdo. Pero después de meses de negociación necesitamos que haya avances reales y soluciones concretas", declaran.

Entre sus reclamaciones, los trabajadores reivindican que la jornada diaria no supere las 8 horas. "Conducir un transporte público exige atención, concentración y una enorme responsabilidad. Cuando hablamos de jornada y descansos no hablamos únicamente de condiciones laborales, hablamos de fatiga y de seguridad. Merece ser tratado con seriedad. Queremos cuidar el Tranvía, no perjudicarlo", aseguran en el comunicado.

Aclaran también que, durante su intervención en el pleno municipal, "no se solicitó al Ayuntamiento que decida nuestros salarios ni que negocie nuestra jornada".

"El Tranvía es un servicio público, pedimos que , dentro de sus competencias, ejerza el control que le corresponde sobre la empresa y compruebe el cumplimiento de los pliegos y de las condiciones que regulan la prestación del servicio", concluyen.