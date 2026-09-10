El PSOE abre el proceso de primarias para buscar "el mejor candidato para ganar a la derecha" en Zaragoza

El Partido Socialista ha abierto oficialmente el proceso de primarias para buscar "el mejor candidato para ganar a la derecha y la ultraderecha" en Zaragoza.

Así lo ha anunciado esta mañana la actual portavoz del grupo, Lola Ranera, quien todavía no ha confirmado si su nombre estará entre las opciones.

"Tenemos que valorarlo. Desde el partido buscamos el mejor candidato para ganar a la derecha y a la ultraderecha", ha asegurado.

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