El mayor recinto de las Fiestas del Pilar calienta motores para 2026: empieza el montaje de Espacio Zity

Zaragoza se prepara para los días grandes. Queda poco, concretamente un mes exacto, para que comiencen las Fiestas del Pilar 2026.

Es por eso que el recinto más grande de la capital durante los festejos ha comenzado ya su puesta en marcha para llegar con el 'show' a tiempo.

Este martes se inició el cierre perimetral del Espacio Zity y ya, este mismo jueves, se procederá a levantar el esqueleto de la primera carpa.

Es "la más grande de todas", aseguran desde la organización, por lo que para su construcción será necesaria una gran grúa que permita elevar todos los materiales hasta lo más alto.

La lona será "lo último en colocarse", una vez la estructura esté lista.

Y, construida la carpa principal, se continuará con el resto de espacios dentro del recinto. "En total son cinco escenarios, aunque aún queda colocar los escenarios, las pantallas, el sonido y las barras", explica el productor del recinto, Michel Pérez.

Eso sí, para eso aún quedan varios días. Está previsto que, una semana antes de las Fiestas, se pase revista a todo el espacio para que todo esté 'ok' antes de que miles de personas lo llenen para ver los grandes conciertos.

Aunque desde la organización han calculado que, aproximadamente, el recinto estará listo varios días antes de la inspección. "Sobre el 29 o el 30 de septiembre", confirma Pérez.

Imágenes del montaje del Espacio Zity. E.E Zaragoza

Más allá de la infraestructura, lo que no puede faltar para que todo funcione correctamente son los trabajadores. Y no son pocos los que hacen falta para levantar Espacio Zity durante los 9 días que duran los Pilares.

Tampoco son menos los interesados que han acudido a la sede en el paseo Echegaray y Caballero, este miércoles de 9:00 a 19:00, para conseguir uno de los 700 puestos que se necesitan en el recinto. Otros tantos lo intentarán a lo largo de este jueves.

Conciertos confirmados

El viernes 9 de octubre comenzará la fiesta en Espacio Zity de la mano de Myke Towers a las 21:00 horas. La primera jornada cerrará con la Fiesta "más linda" del mundo, la Bresh, que vuelve otro año más a Zaragoza a partir de las 23:55 horas.

El ritmo seguirá el sábado 10 de octubre a las 21:00 horas cuando comience el espectáculo con Viva Suecia y Malmö 040.

El domingo 11 de octubre desde las 22:00 horas hasta las 5:30 horas le tocará el turno a los amantes del techno y hardtechno con el concierto de Blackworks.

Ana Mena y Marina Reche serán las estrellas invitadas para el día grande de las Fiestas, el 12 de octubre.

Tres serán las encargadas de continuar con el espectáculo el martes 13 de octubre: Taburete, Álvaro de Luna y Hey Kid.

El miércoles 14 de octubre subirán al escenario Love of Lesbian, Dorian y León Benavente, mientras que el jueves 15 de octubre lo harán La Pantera y Saiko.

El electrolatino de Juan Magán dará la bienvenida al último fin de semana, el viernes 16 de octubre, y cerrará por todo lo alto con el concierto de Omar Courtz el sábado 17.