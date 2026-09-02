Ranera exige a Chueca reabrir las ocho Zonas Jóvenes un año después de su cierre: "Se están vaciando los barrios"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha exigido este miércoles a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que reabra las ocho zonas jóvenes cerradas hace un año "por una de sus habituales chapuzas".

Asimismo, Ranera ha solicitado también que Chueca ponga en marcha de manera inmediata alternativas para los jóvenes de los barrios afectados.

Así lo ha reclamado esta mañana frente a la Casa de Juventud de Miralbueno, junto al concejal Francisco Galán y jóvenes usuarios de estas instalaciones, donde ha denunciado que el cierre de los espacios constituye "un síntoma claro de la chapuza en la gestión y de la incapacidad del Partido Popular para poner en marcha políticas destinadas a los jóvenes".

"Hace un año, Natalia Chueca decidió cerrar ocho zonas jóvenes de la ciudad de Zaragoza. Doce meses después, la realidad es que esos ocho espacios continúan cerrados y no existe ninguna alternativa para los jóvenes de esos barrios", ha señalado.

"Estamos vaciando los barrios. Los chavales que no tienen una zona joven, como ocurre en Miralbueno, tienen que marcharse a otros barrios para poder seguir disfrutando de estas actividades", ha explicado Ranera, quien ha recordado que Zaragoza fue una ciudad pionera en el desarrollo de políticas municipales de juventud.

Uno es el caso de Nico que ahora debe desplazarse de Parque Goya a San Gregorio. Otros jóvenes lo hacen de Valdefierro a Casetas para poder seguir acudiendo a Zonas Jóvenes. Desplazamientos que dificultan que los chicos y chicas puedan seguir socializando y relacionándose.

Ranera ha criticado que Chueca "solo se preocupe por gobernar para los de siempre" y que, "mientras facilita la construcción de áticos de lujo y adjudica contratos a dedo, es incapaz de garantizar recursos para los jóvenes de Zaragoza".

La portavoz socialista ha defendido que las zonas jóvenes no eran únicamente lugares en los que realizar actividades, sino espacios "donde los jóvenes se encontraban, se conocían, se escuchaban, se relacionaban y socializaban". "Unos lugares que les permitían desarrollar un espíritu crítico y avanzar hacia la vida adulta", ha destacado.

"Natalia Chueca debe volver a abrir estos espacios y estas zonas jóvenes. Y, si considera que ese modelo debe sustituirse por otro, tiene que poner en marcha las alternativas de manera inmediata", ha insistido.

Un modelo que "está funcionando"

Por su parte, la concejal de Juventud, Ruth Bravo, ha reclamado al grupo socialista que si no quiere reconocer el éxito de las políticas de juventud deje al menos de "meter cizaña" a un nuevo modelo que "está funcionando, como demuestran los datos, que se ha explicado desde el primer momento y que sigue lo indicado en la Estrategia Joven 2030".

"Estamos escuchando a los jóvenes para que las actividades programadas cumplan con sus intereses e inquietudes, y eso les anime a acercarse y a participar en un ocio saludable que les enriquezca y les permita conocer a otros chicos y chicas de la ciudad", ha comentado.

Bravo ha recordado que por primera vez se ha creado un Laboratorio de Participación estable para que los propios jóvenes diseñen con los técnicos del Servicio de Juventud la programación, "algo que está dando muy buenos resultados". "Solo en la programación de verano han participado 825 jóvenes y el Ayuntamiento presentará en los próximos días la extensa programación que tiene prevista para este otoño dirigida a los jóvenes", ha asegurado.

"Seguimos trabajando con mucha ilusión por los jóvenes de la ciudad y estamos consiguiendo que cada vez más participen en las actividades", ha concluido.