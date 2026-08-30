La terna de novilleros sale en hombros de Tarazona con buena novillada de Antonio Palla

Emiliano Osornio, 'El Mene' y Félix San Román han salido en hombros en el segundo festejo de la Feria de San Atilano de Tarazona de Aragón, celebrado este sábado en el coso turiasonense.

La terna de noveles ha paseado dos orejas cada uno de un buen encierro de Antonio Palla, cuyo quinto astado ha sido premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre.

El mexicano Osornio dejó claro su concepto estilista, de gran personalidad, con retazos de mucha calidad en cada uno de sus novillos.

El aragonés 'El Mene' también dejó muestras de su clasicismo en sendas labores de mucho empaque y elegancia.

Mientras, San Román tiró de actitud en dos faenas de mucha conexión con el tendido, que una tarde más se lo pasó en grande en el coso aragonés.