Zaragoza reparte 60 millones de euros con un único boleto premiado de La Primitiva este sábado

Fachada de la administración donde ha caído la suerte este sábado. Google maps Zaragoza

La suerte ha vuelto a mirar a Zaragoza este sábado 16 de agosto, dejando un premio millonario que ha sacudido la rutina de uno de los barrios rurales de la ciudad, Utebo.

Un único boleto acertante de Categoría Especial en el sorteo de Loterías y Apuestas del Estado ha sido validado en la capital aragonesa, convirtiéndola en el epicentro de la fortuna en esta jornada.

El agraciado (o agraciada) se llevará un total de 59.859.243,39 euros, resultado de sumar el premio de seis aciertos más el reintegro junto al acumulado de Primera Categoría.

El boleto ha sido sellado en la Administración de Loterías nº 2, ubicada en la avenida Navarra, 8-10, de Utebo.

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