Se venden lofts 'a pie de calle' por 110.000 euros en Zaragoza: hasta 98 metros cuadrados de obra nueva

Buscar piso en Zaragoza se ha convertido en todo un reto.

El precio del metro cuadrado no para de crecer en la capital de Aragón. Según el portal inmobiliario Idealista, se encuentra ya 2.342 euros, frente a los 2.092 euros que costaba en julio de 2026.

Aunque, pese al incremento, el coste de una vivienda todavía se mantiene en un nivel mucho más económico que otras grandes ciudades. Todo depende, también, de la zona donde uno mire: el centro, el casco histórico o el Actur se han posicionado ya como los barrios de Zaragoza donde más caro es comprar una vivienda.

Pero todavía hay alguna que otra oportunidad que, si uno sabe bucear bien en los portales inmobiliarios, se mantiene a buen precio. Eso sí, siempre hay 'peros'.

Por ejemplo, a pie de calle -literalmente- en Padre Chaminade (Las Fuentes) se venden cuatro 'lofts' desde 110.000 euros. Forman parte de la promoción Culmia MyLoft, que en total son cuatro estudios.

Los lofts están ubicados a pie de calle. E.E Zaragoza

Se trata de obra nueva, situada en un bajo exterior. Tanto que las vistas "exclusivas", con amplios ventanales, dan a plena calle.

De 78 a 98 metros cuadrados

Esta propuesta se presenta en el anuncio de Idealista como una opción atractiva para quienes buscan un estilo de vida "urbano y contemporáneo". Los inmuebles cuentan con superficies que van de 78 a 98 metros cuadrados, están amueblados al detalle y están diseñados para ofrecer "gran luminosidad, funcionalidad optimizada y acabados modernos de alta calidad".

No obstante, pese a que están pensados y construidos como estudios para poder vivir en ellos, según señalan desde Culmia a este diario, por el momento no cuentan con la cédula de habitabilidad. Este documento confirma que una casa tiene las condiciones básicas de seguridad y espacio para vivir y, básicamente, sirve para vender o alquilar un inmueble y para dar de alta la luz, el agua o el gas.

Es por eso que, de momento, se oferta como oficina, estudios creativos, consultorías o espacios de trabajo híbrido. Aunque están equipados como una vivienda, ya que cuentan con una cocina completa, baño y dos espacios que podrían ser ambientes separados.

Además, los lofts se pueden comprar con plaza de garaje, aunque esta no está incluida en el precio.