El 85% de los trabajadores del Parque de Atracciones vota a favor de prorrogar el ERTE hasta septiembre

El Parque de Atracciones de Zaragoza, actualmente. E. E. E. E.

Tras varias horas de votación, la plantilla del Parque de Atracciones de Zaragoza ha aprobado este miércoles la prórroga del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta septiembre de 2026, mes incluido.

La medida, que finalizaba este 31 de julio, ha contado con un amplio respaldo de los trabajadores que han participado en la asamblea celebrada desde las 10.00 en la sede de CCOO este 23 de julio de 2026.

En concreto, el 85,71 % de los votos emitidos se han mostrado favorables a la prórroga, mientras que el 14,29 % se han posicionado en contra. No se han registrado votos en blanco ni abstenciones.

Así, se trasladará el 'sí' de los trabajadores a los nuevos gestores, que han propuesto prolongar dos meses más con la idea de abrir el Parque de Atracciones a partir del mes de octubre con la misma plantilla.

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