Reabre uno de los bares más populares y ruinosos de la Expo de Zaragoza: se renovará con una inversión de 90.000 euros

Punto y final a una de las concesiones más ruinosas de la Expo 2008. El Ayuntamiento de Zaragoza ha adjudicado el quiosco de Luna Nueva a Maryna Pyrlya Ivanova con un canon de 21.480 euros.

Se trata de un local que arrastraba deudas por impago del canon desde, al menos, 2022. Una situación a la que el Consistorio quiso poner fin, e inició un proceso judicial para rescindir la concesión.

No obstante, la empresa concesionaria en aquel entonces recurrió el proceso y el caso estuvo durante años paralizado. Esto derivó en un abandono total de las instalaciones.

Ahora, con esta nueva licitación se pretende llevar a cabo una renovación de la infraestructura con una inversión de 90.000 euros. Una cifra muy por encima del mínimo que se requería en el concurso y, también, del resto de ofertas.

Concretamente, se presentaron otros dos interesados cuya propuesta no superaba los 4.800 euros de canon y ofrecían inversiones de 18.000 y 25.000 euros.

Así, la ganadora alcanzó una nota de 10, mientras que el resto suspendió (uno con un tres y otro con un cuatro).

"Una apuesta firme"

Desde la asociación Legado Expo Zaragoza consideran que este nivel de inversión "indica una apuesta firme por revitalizar este enclave y convertirlo en un punto de actividad constante dentro del recinto Expo".

Plantean que el Quiosco Luna Nueva aspira a "recuperar el dinamismo perdido en este entorno desde su cierre".

"Durante estos años, la ausencia de este establecimiento había dejado un vacío en la oferta de ocio y restauración del área, especialmente en un espacio tan transitado por vecinos, deportistas y visitantes de la zona Expo y Parque del Agua", añaden.

Así, desde la asociación, se muestran confiados al considerar que esta nueva inversión dará "mayor actividad, servicios renovados y un impulso para la vida urbana en uno de los accesos principales a la zona Expo".

Asimismo, esperan que la recuperación de esta concesión "sirva para animar al Ayuntamiento a reactivar este entorno, realizando todas las reparaciones pendientes, para consolidar la zona Expo como un espacio clave para el ocio, el deporte y la cultura en Zaragoza".