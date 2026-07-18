Confirmado por el Ayuntamiento: la nueva campaña intensiva de asfaltado llegará a 19 calles y avenidas

Zaragoza emprenderá este lunes una campaña intensiva de asfaltado dentro de las operaciones ordinarias que el Ayuntamiento ejecuta a lo largo del año de forma independiente a los trabajos de conservación de viales y a las operaciones extraordinarias como la de verano.

En este caso, "serán 19 avenidas y calles, repartidas en nueve distritos, en las que se invertirán 800.000 euros para renovar el firme de 36.947 metros cuadrados, ha detallado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano.

Durante tres semanas, del 20 de julio hasta el 7 de agosto, las máquinas irán fresando y asfaltando viales en Torrero, San José, La Almozara, Actur Rey Fernando, El Rabal, Delicias, Santa Isabel, Universidad y Casablanca.

Entre las mayores actuaciones, en cuanto a metros cuadrados renovados, está la avenida América con 5.344 m² y la avenida Cuarta Avenida con 4.849 m², ambas en Torrero, la avenida de Santa Isabel con 4.583 m², la avenida de Puerta Sancho en La Almozara con 3.766 m², y la avenida de María Zambrano en Actur Rey Fernando con 2.496 m².

El listado de viales se completa con actuaciones en la calle Zafiro y el Camino de la Protectora (Torrero); avenida San José y calle Melilla (San José); avenida Gómez de Avellaneda y el Camino de la Peseta (Actur Rey Fernando); calles Joaquín Numancia, María Blasco, Salvo Puerto y avenida Cataluña (El Rabal); avenida de Madrid y calle Rioja (Delicias); calle Cejador Frauca (Universidad); y paseo Reyes de Aragón (Casablanca).

La primera semana, del 20 al 24 de julio, las máquinas trabajarán en la avenida Cuarta Avenida, la calle Zafiro, la avenida de San José, el Camino de la Peseta, la avenida de María Zambrano y la avenida de Puerta Sancho.

"Estos planes de choque ordinarios se suman a la gran Operación Asfalto Verano, que este año invertirá 1,2 millones de euros para asfaltar más de 26.000 metros cuadrados en 36 calles repartidas de forma equitativa por 14 distritos de la ciudad, garantizando que las mejoras lleguen a todos los rincones de Zaragoza", ha recordado Serrano. De hecho, está previsto que después de la campaña que comienza este lunes se pueda preparar todo para la operación extraordinaria estival.

"La concentración de la inmensa mayoría de estas actuaciones de asfaltado durante el periodo estival responde a una planificación estratégica diseñada expresamente para minimizar el impacto en el día a día de los ciudadanos. Aprovechamos los meses de verano, cuando el flujo de tráfico se reduce de forma drástica por las vacaciones y el parón escolar, para acometer estas mejoras esenciales con las menores molestias posibles para los vecinos y para el funcionamiento del transporte público", ha explicado.

En este sentido, el concejal ha recordado que la renovación del firme requiere necesariamente cortes parciales de las vías o de sus carriles que, en cualquier otra época del año, generarían mayores retenciones y afecciones a la movilidad urbana.

Además, Serrano ha añadido un factor técnico decisivo a esta planificación: las altas temperaturas y la ausencia de precipitaciones, propias del verano zaragozano, "facilitan el trabajo con las mezclas asfálticas, garantizando un mejor sellado, un secado más rápido y, en definitiva, una mayor durabilidad y calidad del pavimento resultante".