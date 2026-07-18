Chueca, Orduna y Buj ya son candidatas a las elecciones municipales de 2027: "Necesitamos seguir avanzando"

Las tres alcaldesas del PP, este sábado. E. E.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado este sábado a Natalia Chueca, Lorena Orduna y Emma Buj como candidatas de Zaragoza, Huesca y Teruel a las elecciones municipales de 2027.

Para la regidora zaragozana, está claro que "quienes están sosteniendo España son las ciudades".

"Hace apenas unos años, Zaragoza era una ciudad paralizada, resignada y endeudada. La que más de toda España. Hoy es un modelo de éxito que atrae inversiones y crea empleo", ha subrayado.

Que esto haya pasado "no es casualidad", según la alcaldesa, sino que se debe a "la aplicación y el resultado de un modelo: el del PP".

Esto se traduce en "gobernar con rigor" y "sanear las cuentas sin subir impuestos".

Chueca ha contrapuesto esta receta con quienes "gobiernan desde la improvisación", no tienen presupuestos y están "deteriorando nuestro Estado de derecho y nuestra democracia".

"Frente a ellos, los alcaldes del PP demostramos que hay otra forma de gobernar con rigor, seriedad, compromiso, libertad y estabilidad", añadía.

La regidora cree que Zaragoza "necesita seguir avanzando", y es lo que tratará de hacer presentándose como cabeza de cartel por segunda vez.

"La ciudad más dulce"

Para Lorena Orduna, Huesca no es otra cosa que "la ciudad más dulce de España". "Es gastronomía, pastelería y está recuperando un liderazgo que jamás debió perder", arrancaba.

Entre tanto, la ciudad sigue impulsando vivienda y dando oportunidades a los jóvenes enmarcada en el hub tecnológico del sur de Europa al que aspira a convertirse la Comunidad. "Pero Huesca también es medio ambiente y salud. Tenemos un salario emocional impagable" recalcaba.

Ante Feijóo, la líder popular se ha comprometido a seguir trabajando por su tierra con humildad, tesón y pasión para seguir haciendo de Huesca "una mejor ciudad para todos": "Cuando Huesca avanza, avanza Aragón y Avanza España".

"Ciudad en crecimiento"

Emma Buj tendrá el reto de repetir la mayoría absoluta de este mandato. "Teruel es hoy una ciudad en crecimiento. Somos un hub aeroespacial y aeronáutico. Hemos creado más de 1.000 empleos industriales y vamos a seguir creciendo", prometía.

También ha presumido de haberse consolidado como una ciudad universitaria con la implantación de los grados en Medicina e Ingeniería Aeroespacial.

Y todo, aseguraba frente a sus compañeros de partido, con la mejor calidad de vida. "Hoy tenemos más y mejores zonas verdes, más centros culturales, nuevos accesos a la ciudad y antes de un año, el mejor transporte público que haya tenido nunca la ciudad", añadía.

La regidora ha dejado, además, una promesa en clave nacional: trabajar para que haya un presidente del Gobierno de España "que no engañe a los turolenses como ha ocurrido con el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, la A-40 o las ayudas al funcionamiento".