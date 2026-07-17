La final España-Argentina se verá en la plaza del Pilar con una previa llena de animación y música en directo

Zaragozanos viendo un partido del mundial en una pantalla gigante en la plaza del Pilar. E.E

La final del mundial España-Argentina se vivirá a lo grande en la plaza del Pilar.

La alcaldesa de Zaragoza, acaba de confirmar que las pantallas gigantes se quedan en la plaza para que los vecinos puedan disfrutar del partido.

"Este domingo vamos a disfrutar, vamos a animar a nuestra selección española y le vamos a seguir dando suerte", ha comentado la edil en sus redes sociales.

La fiesta mundialista empezará a las 19.00 con una previa de música en directo.

"Tendremos animación, DJ's, música en directo... Una fiesta para celebrar la final del mundial", ha asegurado la alcaldesa.

La animación comenzará con DJ Eddy Charlez, seguirá David Aso y terminará el grupo Modelo antes de que comience el partido.

A las 21.00 horas, las pantallas gigantes permitirán seguir cada jugada de la final y disfrutar de la emoción del fútbol.

En las semifinales Francia-España, se llegaron a concentrar unas 10.000 personas en la plaza del Pilar, y se espera que este domingo la cifra sea superior. La plaza del Pilar cuenta con un aforo máximo de 45.000 personas.