Elena Tomás (ZEC) ataca el "retroceso" en las políticas de Chueca: "Han destrozado lo que tantos años costó construir"

La portavoz de Zaragoza en Común (ZEC), Elena Tomás, ha comenzado su discurso en el Debate sobre el Estado de la Ciudad enumerando todo lo que, a su parecer, "queda por hacer en la ciudad".

Ha acusado a la alcaldesa Natalia Chueca de haber utilizado el mandato con mayor presupuesto de la historia de Zaragoza para "favorecer intereses privados mientras empeoran la vivienda, el transporte público, los servicios municipales y las condiciones de vida de la mayoría social".

Tomás ha declarado, así, que el problema del Gobierno municipal actual "nunca ha sido la falta de recursos, sino sus prioridades".

"Gobernar es elegir, y Chueca ha elegido la propaganda antes que los barrios, los negocios privados antes que los derechos y los grandes anuncios antes que resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía", ha declarado la portavoz de ZEC.

Tomás ha defendido que el modelo del Gobierno PP-VOX ha convertido Zaragoza "en una ciudad donde cada vez es más fácil hacer negocio que construir un proyecto de vida", denunciando la privatización de servicios públicos, la venta de suelo municipal, el deterioro del transporte público, el abandono de las políticas sociales y la falta de una estrategia para afrontar la emergencia climática.

Elena Tomás ha recordado también que el propio interventor ha advertido a Natalia Chueca de la necesidad de contener el gasto para garantizar la sostenibilidad financiera de las cuentas municipales. "El modelo de gobierno del PP es el del derroche y el despilfarro", asegura la portavoz.

Frente a ese modelo, Zaragoza en Común ha presentado una alternativa centrada en mejorar la vida de la ciudadanía, garantizar derechos y reforzar los servicios públicos.

Propuestas de ZEC

Entre sus principales propuestas destacan un plan integral para ampliar el parque de vivienda pública y aplicar todas las herramientas de la Ley Estatal de Vivienda; la creación de una Empresa Municipal de Movilidad Sostenible para recuperar progresivamente la gestión pública del transporte; el incremento de la inversión en Servicios Sociales hasta los 200€ por habitante al año, un 12% del presupuesto, también la apuesta por la creación de una empresa municipal de energías renovables, una red de refugios climáticos y un ambicioso plan de adaptación al calor; además de recuperar la participación vecinal y los Planes de Barrio como eje de la acción municipal.

La portavoz ha incidido especialmente en la política de vivienda desarrollada por el Gobierno municipal, asegurando que "ha decidido poner el suelo público al servicio del negocio en lugar de ponerlo al servicio de la gente", mientras miles de personas continúan esperando una vivienda pública o destinan buena parte de su salario al alquiler.

"Lo que está en juego no es cuánto crece Zaragoza, sino cómo vive su gente. Una ciudad no puede medirse por las fotografías ni por los vídeos de Instagram, sino por si una familia puede acceder a una vivienda, si un autobús llega a tiempo o si un barrio tiene los servicios que necesita", ha denunciado.

"Vamos a encontrar poco en común"

"Todo en lo que sea posible encontrarnos pues ahí estaremos. Aunque vamos a encontrar poco en común, pero agradezco las propuestas que nos ha hecho llegar", ha respondido la alcaldesa al grupo de Zaragoza en Común.

Eso sí, les ha querido recordar que "una cosa es hablar desde la oposición y luego otra es gobernar". Un consejo que le ha servido a la regidora para hacer un repaso de los tiempos de ZEC al frente del Ayuntamiento.

"Vinieron a asaltar las instituciones y a darles el dinero de los bancos a los pobres. Pero la realidad es que no se ejecutaron los presupuestos, vinieron a solucionar el tema de la vivienda e hicieron solo 26 que, encima, inauguró Azcón como el Mercado Central", les ha reprochado la regidora.