Belchite reanuda las excavaciones de su sinagoga medieval con la quinta edición de su campus arqueológico

Los estudiantes del campus arqueológico de Belchite trabajando en la excavación de la sinagoga. Ayuntamiento de Belchite.

Una treintena de estudiantes internacionales ya excavan en las calles del Pueblo Viejo de Belchite en la quinta edición de su campus arqueológico. Hasta el 9 de agosto los participantes trabajarán en las dos naves laterales del templo judío que se descubrió el año pasado.

Este campus arqueológico está impulsado por el Ayuntamiento de Belchite, a través de la Fundación Pueblo Viejo, y la Asociación Española de Arqueología Militar. Además, en esta ocasión cuentan con la colaboración del Instituto de Estudios Judíos de Barcelona, que ha proporcionado becas a los estudiantes.

“El año pasado recabamos una veintena de evidencias científicas que corroboraban que nos encontramos ante una sinagoga medieval. La más sorprendente de todas ellas fue la tribuna de oración, conservada en un estado excepcional, pero también los restos de un mural con la "menorah" o candelabro de siete brazos, o una yesería del siglo XIV que no se correspondía con arquitectura doméstica”, señala el arqueólogo y director del campus, Alfonso Fanjul.

El hallazgo de esa “tevá” o tribuna de oración durante el campus de 2025 fue un hito histórico. Hasta entonces, en Europa no se conocían otras estructuras similares del mismo periodo que se hubieran conservado tan bien a lo largo de los siglos.

En la edición de este año, el objetivo del campus es doble. Por un lado, van a continuar las excavaciones en el edificio en las dos naves laterales, para poder tener una visión completa de toda la zona de oración. Por otro lado, van a comenzar a analizarse muestras de polen depositadas en las diferentes capas de tierra para conocer qué cultivos se producían históricamente en la zona.

“Queremos saber cómo ha evolucionado el paisaje agrario de Belchite desde la época romana hasta el siglo XVIII. Apenas existen estudios de este tipo en Aragón y son muy interesantes, pues permiten determinar con mucha fiabilidad y exactitud el tipo de semillas que se sembraban, qué alimentos consumían los antiguos pobladores”, recalca Fanjul.

Una apuesta por redescubrir el pasado de Belchite

La celebración año tras año de este campus arqueológico ha hecho posible que se incorporen nuevas zonas a las tradicionales rutas guiadas por el Pueblo Viejo. Entre ellas la calle del Señor o la calle San Roque, que se limpiaron de maleza y escombros en 2022 y 2023.

También se han hallado cerámicas antiguas, que han adelantado el origen del municipio al periodo hispano-romano. Ahora, con el descubrimiento de la sinagoga medieval se continúa en el camino de redescubrir el pasado remoto de Belchite.

“Este campus es una apuesta del Ayuntamiento y la Fundación desde hace cinco años. Queremos seguir profundizando en nuestra historia y nuestro patrimonio. A ello contribuirá sin duda este último hallazgo ya que, cuando finalicen los trabajos y la sinagoga salga a la superficie por completo, la de Belchite será la sexta sinagoga medieval visitable en toda España”, indica el alcalde, Carmelo Pérez.

Los estudiantes que participan en el campus arqueológico proceden de facultades de Arqueología, Historia y Antropología de diferentes lugares del mundo, entre ellos, EEUU, Inglaterra, Italia u Holanda.

Como en ediciones anteriores, se han organizado grupos de trabajo que irán rotando cada dos semanas y, además, se mantiene el carácter “social” del campus, abriéndolo a la participación de los vecinos que deseen contribuir. Para ello, deberán dirigirse a la Oficina de Turismo o solicitarlo a través del correo fundación@belchite.es.