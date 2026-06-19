Nueva vivienda en Zaragoza: este barrio encara la recta final en la construcción de 13 pisos de alquiler asequible

Visita a las obras de los nuevos pisos de Zaragoza Vivienda. Daniel Marcos

Zaragoza ultima, en el corazón de El Rabal, las obras de dos nuevos edificios con una capacidad de 13 pisos para destinarlas a políticas de vivienda de alquiler asequible.

La actuación ha supuesto una inversión de 2.139.221,51 euros (IVA incluido), adjudicada por contrato público a Construcciones Rubio Morte, y cuenta con ayuda europea en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Se trata de uno de los distintos planes y fórmulas impulsadas desde Zaragoza para dotar a la ciudad de un mayor parque público de vivienda asequible.

Así lo ha explicado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha visitado la evolución de las obras, que encaran su fase final en las zonas comunes y la certificación de las viviendas, lo que significa que tras el verano la sociedad municipal Zaragoza Vivienda podrá comenzar el proceso de adjudicación de los pisos, cuyas bases se están estudiando y elaborando por parte de los técnicos municipales.

En concreto, se trata de dos edificios en la calle Horno que se han levantado sobre sendas parcelas de titularidad municipal en el corazón histórico de El Rabal.

"Es una operación con un doble beneficio: la regeneración de barrio usando vacíos urbanos históricos que degradaban la vida cotidiana de los vecinos y la creación de nuevos pisos de alquiler asequible que incrementan el parque público de vivienda", ha valorado la alcaldesa.

"La política de vivienda de este Gobierno municipal no son entelequias, son hechos firmes, una estrategia global que cuenta con presupuesto consignado, mucho trabajo técnico y una excelente gestión detrás", ha resumido Natalia Chueca.

La estrategia global de vivienda del Gobierno de Natalia Chueca pasa por cuatro planes concretos: