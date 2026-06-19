Nueva vivienda en Zaragoza: este barrio encara la recta final en la construcción de 13 pisos de alquiler asequible
El ayuntamiento ya trabaja en las bases para poder adjudicar los pisos tras el verano.
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Zaragoza ultima, en el corazón de El Rabal, las obras de dos nuevos edificios con una capacidad de 13 pisos para destinarlas a políticas de vivienda de alquiler asequible.
La actuación ha supuesto una inversión de 2.139.221,51 euros (IVA incluido), adjudicada por contrato público a Construcciones Rubio Morte, y cuenta con ayuda europea en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Se trata de uno de los distintos planes y fórmulas impulsadas desde Zaragoza para dotar a la ciudad de un mayor parque público de vivienda asequible.
Así lo ha explicado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha visitado la evolución de las obras, que encaran su fase final en las zonas comunes y la certificación de las viviendas, lo que significa que tras el verano la sociedad municipal Zaragoza Vivienda podrá comenzar el proceso de adjudicación de los pisos, cuyas bases se están estudiando y elaborando por parte de los técnicos municipales.
En concreto, se trata de dos edificios en la calle Horno que se han levantado sobre sendas parcelas de titularidad municipal en el corazón histórico de El Rabal.
"Es una operación con un doble beneficio: la regeneración de barrio usando vacíos urbanos históricos que degradaban la vida cotidiana de los vecinos y la creación de nuevos pisos de alquiler asequible que incrementan el parque público de vivienda", ha valorado la alcaldesa.
"La política de vivienda de este Gobierno municipal no son entelequias, son hechos firmes, una estrategia global que cuenta con presupuesto consignado, mucho trabajo técnico y una excelente gestión detrás", ha resumido Natalia Chueca.
La estrategia global de vivienda del Gobierno de Natalia Chueca pasa por cuatro planes concretos:
- Plan Más Vivienda, con Gobierno de Aragón. 2.748 inmuebles en edificación o proyectados en suelos públicos bajo concesiones de 75 años. Estas viviendas tendrán un coste mensual de entre 300 y 500 euros, destinándose el 80 % a jóvenes de 18 a 39 años en zonas de expansión como Actur, Valdespartera, Arcosur o Parque Venecia.
- Fondos Europeos. 384 viviendas impulsadas con ayudas NextGeneration mediante colaboración público-privada, que se entregarán este mismo año 2026 en barrios consolidados como San José, Las Fuentes y Valdefierro. El proceso de información, solicitud y adjudicación por sorteo notarial ya ha comenzado y puede consultarse en la plataforma digital www.alquilerasequiblezaragoza.com
- Plan Especial de Vivienda Zamoray-Pignatelli, que proyecta 125 viviendas en el Casco Histórico con una inversión estrictamente municipal estimada de más de 29 millones de euros, con ayuda puntual de administraciones y subvenciones, para revitalizar la zona combinando obra nueva y rehabilitación de edificios vacíos.
- Los proyectos propios de Zaragoza Vivienda, que aportan 145 pisos adicionales empleando fórmulas diversificadas, que abarcan desde alojamientos sociales en Torrero y cooperativas en El Rabal, hasta la compra de 27 viviendas a entidades bancarias en el barrio Oliver o el estudio de alquiler con opción a compra, completando así una oferta habitacional histórica para la capital aragonesa. Es en este plan donde se enmarcan los proyectos hoy visitados por la alcaldesa de Zaragoza. Los activos conseguidos de esta manera serán una gestión directa pública mediante la sociedad municipal de la vivienda.