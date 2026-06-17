Cinco Villas incorpora domótica y gamificación a sus recursos turísticos en su proyecto de digitalización

Trabajos de digitalización de la judería de Uncastillo en la Comarca Cinco Villas. Comarca Cinco Villas.

La Comarca de Cinco Villas impulsa su transformación digital turística con un proyecto de digitalización que está llevando a cabo con las ayudas financiadas por Ministerio de Industria y Turismo, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos europeos Next Generation EU.

Con un presupuesto de 846.000 euros, la comarca está realizando una exhaustiva labor de digitalización con proyectos de domotización y gamificación de espacios, entre otros. Cinco Villas fue el único destino aragonés y la única comarca española seleccionada entre los 46 beneficiarios de la convocatoria nacional.

Además, bajo la marca ‘Cinco Villas Nexa’, la comarca está creando un completo ecosistema digital turístico. Una plataforma que se conectará con la Plataforma de Destinos Inteligentes (PID) a nivel nacional.

Todo ello permitirá mejorar la experiencia de los visitantes y ofrecer a la comarca datos para trabajar hacia una gestión turística más eficaz y cercana al turista.

Domótica, gamificación y tótems para mejorar la experiencia turística

Tras la realización de 700 fichas de recursos turísticos cincovilleses, dotadas de datos y fotografías y vídeos en muy alta calidad (5G), se están ya llevando a cabo trabajos en los propios recursos.

Entre otras acciones se está dotando de elementos de domótica al Museo de la Micología de Isuerre, al Museo de la Villa de Tauste, al Torreón de Erla, a la iglesia de San Gil de Luna y al castillo de Sádaba.

El objetivo es permitir la apertura automática del espacio al visitante. Para completar la experiencia se están elaborando audioguías explicativas que también se proyectarán de forma automática.

Así, los turistas podrán disfrutar la experiencia en cualquier momento y durante todos los días del año.

El Pozo de Pigalo es uno de los recursos digitalizados. Comarca Cinco Villas.

Esta tecnología también se ha instalado en recursos hoteleros como el albergue municipal de Biel o la barrera para autocaravanas que se instalará próximamente en Layana.

Junto a la domotización, se está llevando a cabo la gamificación de algunos recursos como el ya mencionado Museo de la Micología de Isuerre o la judería de Uncastillo. De esta manera, se pretende que estos lugares sean más atractivos, especialmente para los más pequeños.

En la última fase del proyecto también se colocarán en cinco puntos de la comarca tótems interactivos de información, así como en las oficinas de turismo del territorio.

Igualmente se pondrá en marcha una app turística para recopilar toda la información recogida en los distintos sistemas instalados por el territorio.

Además, para ayudar a que todos los agentes del sector turístico puedan sacarle el mayor partido a esta tecnología, la comarca está creando unas píldoras informativas que enseñarán a los empresarios a actualizar y adaptar a su negocio todos los recursos disponibles.

Datos en abierto

Todos los datos y recursos generados seguirán los estándares tecnológicos definidos por la Secretaría de Estado de Turismo, garantizando su interoperabilidad con otras plataformas y sistemas digitales.

De esta manera la información turística de Cinco Villas podrá compartirse, reutilizarse y aprovecharse de forma más eficiente. Con ello se busca aumentar la visibilidad del destino y facilitar su integración en los principales canales de promoción turística.

Con este proyecto, la Comarca de Cinco Villas avanza hacia un modelo de Destino Turístico Inteligente basado en la innovación, la sostenibilidad y la gestión mediante datos.

Además, ‘Cinco Villas Nexa’ permitirá tomar mejores decisiones, optimizar recursos, reforzar la competitividad del destino y ofrecer una experiencia más completa y personalizada a quienes visitan la comarca.

La importancia de este proyecto comarcal ha convertido a Cinco Villas en un ejemplo de referencia en el sector turístico nacional.

En los últimos meses, la iniciativa se ha presentado en foros especializados como la Segunda Cumbre de la Economía del Dato Gaia-X España y el Congreso Nacional de Escapada Rural, donde ha destacado como experiencia innovadora de transformación digital aplicada al medio rural.