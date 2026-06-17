La “Ruta del Paquito” de Ternasco de Aragón ya ha dado a conocer sus diez finalistas

La última edición de la "Ruta del Paquito" de Ternasco de Aragón concluirá el próximo 22 de junio con la celebración de su gran final en Zaragoza. Los diez finalistas seleccionados competirán por ser el mejor de su provincia y de la comunidad en los Premios Mejor Paquito de Ternasco de Aragón 2026.

La iniciativa, puesta en marcha por el Consejo Regulador del Ternasco de Aragón, en colaboración con la interprofesional INTEROVIC, arrancó el pasado 4 de junio. Los aficionados a esta carne podrán continuar probando las creaciones de los 74 participantes hasta el día anterior a la final.

Un equipo de jurados seleccionados ha visitado y probado los 70 paquitos que optaban al premio. Se han valorado diferentes aspectos como el pan, la presentación, el equilibrio de ingredientes y el correcto cocinado y protagonismo del sabor del Ternasco de Aragón.

Paquito presentado por Taberna Aragonia, de Ontiñena (Huesca). IGP Ternasco de Aragón.

Con respecto a las propuestas elegidas para pasar a la final, el jurado ha destacado su diversidad, ya que los locales han combinado el Ternasco de Aragón tanto con ingredientes tradicionales como quesos de oveja o casquería, como con elaboraciones más innovadoras como katsuobushi o muhammara de pimientos asados.

Finalmente, los diez finalistas seleccionados han sido Gastrobar El Perdido, de Jaca (Huesca); Taberna Aragonia, de Ontiñena (Huesca); Olla de Huesca, en la capital oscense; Inspira Delice, en Valderrobres (Teruel); La Esquinita de Boltaña, de Alcañiz (Teruel); La Fábrica de Solfa, de Beceite (Teruel); y Pome, Kempape, La Social y Ambigú (El Foro), los cuatro establecimientos de la ciudad de Zaragoza.

Todos ellos deberán cocinar y presentar sus paquitos en la final ante el jurado profesional, que estará presidido por Javier Robles, Maestro del Cordero y presidente de la Asociación de Cocineros de Aragón.

Completarán la mesa del jurado Ana Belén Asensio, copropietaria de la Bocatería Cuéntame de Utebo, local que ha ganado varias veces los concursos de bocadillos de Ternasco de Aragón; Pepe Puyuelo, presidente de la Asociación de Sumilleres de Aragón; Esther Barroso, vicepresidenta de la Asociación de Cocineros de Aragón y profesora de cocina del IES Pedro de Luna; y Miguel Ruiz @takoyaki, conocido influencer gastronómico aragonés.