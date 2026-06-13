El Mercado de las Tres Culturas anima el centro de Zaragoza: "Es una fecha fija en nuestro calendario"

Una actividad para niños en el Mercado de las Tres Culturas en Zaragoza E.E.

No hay nada como perderse por las céntricas calles de Zaragoza y encontrarse grupos musicales animando el ambiente, actividades para niños y decenas de puestos para vender sus productos artesanos.

El motivo no es otro que el Mercado de las Tres Culturas ha vuelto y este año lo hace con calor. Así no es extraño que la estampa esté llena de abanicos, gorras y gente buscando productos frescos para pasar la mañana descubriendo el mercado.

La cultura judía, musulmana y cristiana se ha vuelto a dar cita en Zaragoza y las cientos de personas que se han acercado al centro lo celebran.

“Veníamos de visita y nos lo hemos encontrado”, cuentan Sandra y Marta. Esta pareja de amigas han venido a pasar el fin de semana a Zaragoza y se han encontrado la agradable sorpresa del mercado.

“Nos ha llamado mucho la atención porque es curioso que estén las tres culturas juntas”, señalan.

Para otros ya es una cita obligatoria y acuden con los más pequeños a disfrutar de las actividades que ofrecen desde cuentacuentos por las calles a montarse en las pequeñas ferias que han instalado en la plaza del Pilar.

“Aquí estamos haciendo cola para que el pequeño pueda montarse en todo”, cuenta Carmen, madre de uno de los pequeños que disfruta subida a un balancín en forma de barco.

Así celebra que se organicen este tipo de actividades: “Es una forma de que los niños disfruten y conozcan más sobre su cultura”.

Para que los niños disfruten está trabajando Santiago. Metido en la caseta de venta de boletos aguanta el calor: “Este año estamos pasando mucho calor pero esperamos que sea mejor que el año pasado que nos llovió todo el fin de semana”.

Ante las altas temperaturas que se están alcanzando en Zaragoza estos días, están notando que la actividad comienza a darse más de cara a la tarde noche.

“Tenemos que alargar la jornada hasta más entrada la noche porque es cuando empieza a salir la gente de casa”, explica.

Los que aguantan como campeones son el grupo que va vestido al completo como la época medieval. “Nos vamos refrescando cada poco tiempo con sprays de agua” , dicen. Si bien a pesar del calor no dudan en perdérselo: “Es una fecha que tenemos fija en nuestro calendario”.