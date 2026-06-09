Zaragoza 'no se moja': los bañistas de las piscinas municipales caen un 29% en el primer fin de semana de verano

El periodo estival ha empezado a medio gas en Zaragoza. Las piscinas municipales han acogido un 29% menos de bañistas durante el primer fin de semana de la temporada.

Este seis y siete de junio se han rozado, en total, los 16.500 usos diarios. Una cifra que dista mucho del récord del año pasado cuando, casi literalmente, los zaragozanos se tiraron de cabeza a la piscina para huir del calor.

En tan solo las dos primeras jornadas de 2025, las instalaciones municipales albergaron 23.130 bañistas.

Pero claro, lo del verano pasado es difícil de superar. Fue uno de los mejores arranques de toda la serie impulsado, en gran medida, por las olas de calor que dispararon la afluencia hasta superar los 26.000 usos diarios en sus jornadas más críticas.

Y, este mes de junio, por el contrario, ha empezado más bien al revés: con unas temperaturas más bien frescas en las que el cierzo ha sido un gran protagonista. De hecho, aunque el mercurio ha rozado los 30 grados, el viento y los cielos encapotados han logrado que los deseos de chapuzón -que nacieron durante un sofocante mes de mayo- se pasen enseguida.

La piscina más popular

Aun con todo, hay algunas piscinas que han destacado durante estos dos primeros días. Aquí las cosas sí que no cambian. La Granja, al igual que todos los años, es la instalación municipal con más usos durante el verano (sea junio, julio o agosto).

Eso sí, las cifras dejan notar que entre las dos jornadas del fin de semana la más cálida fue la del domingo 7 de junio, cuando se superaron los 1240 bañistas frente a los 860 del sábado. Pero es que aún solo basándose uno en el 6 de junio, La Granja ha logrado ser la líder de este inicio del verano tan poco lucido en el resto de instalaciones.

El Actur le sigue algo de cerca, que durante el sábado sumó 704 usos y sobrepasó los 830 en el domingo. En Delicias se alcanzaron los 650 usos en la primera jornada, cifra que se mejoró algo más el domingo con 848 entradas.

A la cola están Garrapinillos -con 70 usos el 6 de junio y 169 el día 7- Peñaflor, con 91 y 117 usos respectivamente- y San Gregorio -que alcanzó los 85 durante el sábado y los 140 usos el domingo-.