Pedro Marco, administrador de fincas, sobre reformas ilegales: "Pasa más de lo habitual. Es la picaresca española"

Lo ocurrido en el edificio número 25 de la calle García Galdeano de Zaragoza, donde unas obras -supuestamente "menores"- provocaron problemas estructurales en la infraestructura que obligaron al desalojo de varias familias, ha vuelto a poner el foco sobre las reformas llevadas a cabo en pisos sin las autorizaciones adecuadas.

Desde el Colegio de Administradores de Fincas de Aragón alertan de que este tipo de situaciones son, de hecho, más frecuentes de lo que podría parecer.

Pedro Marco, secretario del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, explica que en "numerosas" ocasiones se solicita una licencia de obra menor para actuaciones que "finalmente terminan siendo reformas de mucha mayor envergadura".

"Es un tema que se da más de lo habitual y que puede poner en riesgo a todo el edificio", señala Marco.

"Cuando una actuación requiere una licencia de obra mayor, es necesario contar con un proyecto técnico y eso dispara los costes de los trabajos. Por eso, en algunos casos se tramita como obra menor una reforma para que salga más barato, aunque realmente implica modificaciones importantes", explica.

Recuerda que los propietarios pueden realizar obras en sus viviendas, pero siempre respetando la condición fundamental de "no afectar a elementos estructurales ni a zonas comunes del edificio".

"Lo importante es preservar la estabilidad del inmueble y la seguridad de todos los vecinos. Cuando alguien reforma una vivienda no solo está en juego su propiedad, sino la tranquilidad y la seguridad de todas las familias que forman parte de la comunidad", destaca.

Asegura así que estos casos en los que se comunica "una actuación pequeña" y posteriormente se acomete "una reforma integral" son habituales,

"Se pide licencia para cambiar un baño y luego se reforma toda la vivienda. Muchas veces no se detecta porque, si no ocurre ningún incidente y ningún vecino denuncia, la obra pasa desapercibida", asegura.

Picaresca española

Marco también apunta que existe una combinación de desconocimiento y "la picaresca española" detrás de algunas de estas actuaciones.

"Hay propietarios que creen erróneamente que derribar un tabique es una obra menor, pero también hay casos en los que se sabe perfectamente lo que se está haciendo y se intenta evitar el coste que supone una licencia adecuada", confirma-

Las modas también influyen. Las tendencias en el mercado residencial actual son "espacios diáfanos con integración de cocinas y salones o reformas para alquiler por habitaciones".

Todo esto, según Marco, "ha aumentado este tipo de intervenciones", pero advierte que "muchos propietarios desconocen que algunos elementos aparentemente secundarios pueden tener relevancia estructural, especialmente en edificios antiguos".

En este sentido, recuerda que una obra menor suele limitarse a actuaciones como "pintar, cambiar azulejos o sustituir puertas", mientras que cualquier modificación de la distribución interior de la vivienda, como "levantar o derribar tabiques", requiere una tramitación "más compleja y la intervención de técnicos especializados como arquitectos".

Una vez se ha solicitado la licencia, además de que esta sea la adecuada, Marco destaca la importancia que tiene la señalización de las obras en el edificio con un cartel.

"Los trabajos deben contar con la documentación correspondiente y con el cartel informativo exigido por el Ayuntamiento, es obligatorio porque cuando se produce una denuncia, una de las primeras comprobaciones que realizan los agentes es verificar que la licencia se corresponde con los trabajos que realmente se están ejecutando", concluye.