Anulan y vuelven a convocar la oposición con tribunal 100% de la DPZ a la que se presentaba la hija de Sánchez Quero

La polémica oposición a la que se presentaba Beatriz Sánchez Garcés, hija del presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, y secretaria segunda de la Mesa de las Cortes de Aragón, ha tenido que ser anulada y volverse a convocar por un "defecto sustancial".

Se trata de la última oferta de empleo público de la Comarca Campo de Cariñena, que provocó un notable revuelo por la composición de su tribunal, formado íntegramente por miembros de la DPZ.

Entre ellos estaban Alejandro Martínez Corral, director del Área de Servicios y Desarrollo Municipal de la Diputación Provincial de Zaragoza, que iba a ser el presidente, y Rosario Laballa Sancho, interventora del Cuarto Espacio, que figuraba como suplente.

Al frente de la secretaría aparecían Cristina García Romero, jefa del Servicio de Personal de la DPZ, como titular y María Pilar Gracia Fantoba, jefa de Servicio de Cooperación, como sustituta.

Mientras, como vocales titulares estaban Luis Mariano Reula Sanz, jefe de Sección de Selección de Personal y Asuntos Generales; José María Lasierra Asún, jefe de Sección de Recursos Agrarios y Beatriz Ullo Muñoz, técnico medio de Gestión en el Servicio de Personal.

En su caso, los suplentes eran Luis Alfonso Castellano Lafuente, licenciado en Geografía; Blanca Izuel Gastón, adjunta a la jefa de Servicio Hacienda, y Enrique Ortín Mayandia, técnico medio Estudios Económico-Financieros y Presupuestarios.

En juego estaba (y sigue estando) una plaza de Técnico Medio de Administración General, de nivel A2, correspondiente a la oferta de empleo público de 2024, con sueldos que tienden a ir de los 1.700 a los 2.400 euros.

La explicación

En total había 9 aspirantes admitidos.

Ya en su día, la Diputación subrayó que todo era perfectamente legal y que en este procedimiento se había hecho exactamente lo mismo que en las más de 60 peticiones que se han recibido en apenas año y medio para que los funcionarios de la institución provincial formen parte del tribunal de un proceso selectivo.

Sin embargo, y pese a ser conscientes de que todos los miembros del tribunal deben guiarse por los principios de igualdad de trato y ejemplaridad y de que Beatriz Sánchez tiene el mismo derecho que el resto de ciudadanos a presentarse a una prueba de estas características, desde el territorio no dejaban de ver "curioso" que la diputada fuese a ser evaluada exclusivamente por personas que tienen de jefe a su padre.

Tras la resolución publicada esta semana en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPZ) quedan sin efecto tanto la convocatoria como las bases del proceso selectivo. También quedan anuladas todas las actuaciones derivadas, desde la elección del tribunal a la lista de admitidos.

¿El motivo? Que no se publicó en el Boletín Oficial del Estado.

Que la convocatoria salga en el BOE es obligatorio para cualquier proceso de estas características, tal y como figura en la normativa aplicable a los procesos selectivos de acceso al empleo público.

Esto hace que no pueda darse por cumplido el requisito de publicidad exigible, "pudiendo generar indefensión a posibles aspirantes que no hayan tenido conocimiento de la convocatoria".

Tras la anulación, se ha reiniciado nuevamente el procedimiento "con pleno respeto a la normativa vigente y garantizar la seguridad jurídica y los derechos de posibles interesados".

Tanto es así que se mantienen como válidas las tasas abonadas por las personas que ya hubieran pagado en la anterior convocatoria, ya que tan solo ha sido anulada por la ausencia de publicación en el BOE y todos los trámites y procedimiento serán idénticos.

Esto permitirá agilizar el proceso y facilitar la tramitación a las personas interesadas.

Ahora se abre un plazo de 20 días hábiles para que los interesados presenten de nuevo sus candidaturas. Será a partir de entonces cuando se conozca el tribunal calificador, no descartándose que pueda haber cambios, la nueva lista de admitidos y la hora y día del examen.

Para poder presentarse, los candidatos deberán estar en posesión o en condiciones de obtener un título universitario oficial de diplomado universitario o un título de grado equivalente.

La selección se hará mediante concurso oposición, y la fase de oposición constará de dos ejercicios de carácter eliminatorio y de realización obligatoria.

De acuerdo con el BOPZ, habrá una primera prueba teórica que valdrá 30 puntos y otra práctica de idéntica puntuación.