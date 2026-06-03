Así fue la reforma que ha obligado a desalojar 7 pisos en Zaragoza: "Nos hemos cargado todas las paredes"

Los vecinos del edificio número 25 de la calle García Galdeano, ya han podido volver a sus casas después de que los bomberos desalojaran el edificio de 7 pisos por la aparición de unas grandes grietas en dos viviendas.

El posible origen de las grietas habría sido unas obras que uno de los vecinos estaba haciendo en su casa, retirando al parecer un muro de carga.

No se trataban de unas obras menores... sino de una reforma integral. La empresa encargada de la obra subió a sus redes sociales un video mostrando el proceso. "Nos hemos cargado todas esas paredes", reconocen.

"Tirar paredes era obligatorio para darle todo el protagonismo a este pedazo de suelo. Imagínate este espacio abierto conectado a una cocina brutal detrás de una buena cristalera, la que estamos preparando aquí es de otro nivel", explican en el video que muestra el interior de la vivienda.

Una de esas paredes que se quitaron, parece ser que era un muro de carga.

"Antes, al entrar tenías un pasillo, un comedor a la derecha y otra habitación. Pues bien, nos hemos cargado todas esas paredes para dar una amplitud total a la vivienda. Por supuesto, esta joya de suelo se queda con nosotros", afirman.

Tras las obras aparecieron en las paredes grietas en el inmueble, los vecinos alertaron a los Bomberos de Zaragoza, que acudieron a la zona, pasadas las 19.00 de este martes 2 de junio.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha confirmado que el expediente será trasladado a la Gerencia de Urbanismo para iniciar un procedimiento sancionador contra la promotora responsable de las obras, ya que los trabajos ejecutados no se corresponderían con la licencia concedida.

Según ha explicado el edil, los permisos solicitados eran para una obra menor, una autorización incompatible con el alcance real de la intervención realizada en la vivienda.

Además de las posibles sanciones administrativas, el dueño deberá asumir los costes de las actuaciones de emergencia y de los trabajos ejecutados por los técnicos municipales para garantizar la estabilidad del edificio.