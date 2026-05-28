GastroGarnacha 2026 vuelve a Zaragoza: estos son los bares y restaurantes de la gran ruta de tapas y vinos

Mañana viernes, 29 de mayo, es el mejor día para inaugurar GastroGarnacha. Así, este fin de semana ya se podrá empezar a disfrutar de ricas tapas y sabrosos menús maridados con vinos de uva garnacha y Alimentos de Aragón.

Hasta el domingo 7 de junio, zaragozanos y visitantes podrán hacer una parada en cualquiera de los 29 establecimientos que participan con sus creaciones culinarias en la segunda edición de este festival gastronómico, con el que se quiere convertir a la ciudad en referente nacional de la garnacha y su maridaje.

Por segundo año consecutivo, y animados por el éxito de la primera edición, la hostelería zaragozana, a través de Horeca Restaurantes Zaragoza y Provincia y la Asociación de Cafés y Bares, se une en una acción conjunta para rendir homenaje a la garnacha, la uva por excelencia de Aragón.

Photocall de la primera edición de la Feria de la Garnacha. Ayuntamiento de Zaragoza.

Se trata de una variedad autóctona que simboliza la identidad, la historia y el carácter de nuestra tierra.

Durante estos diez días, los establecimientos participantes ofrecerán dos modalidades. Por un lado, una tapa acompañada de una copa de garnacha por 5,50 euros; por otro, menús maridados con vinos de garnacha en tres rangos de precio: 25, 40 y 55 euros.

Todas las propuestas tendrán el vino como hilo conductor y estarán vinculadas a los Alimentos de Aragón, reforzando así la alianza entre hostelería, bodegas, productores y territorio.

GastroGarnacha se integra en la programación de la Feria Internacional de la Garnacha, que se celebrará del 4 al 7 de junio en el Parque de Macanaz, y contribuye a extender el ambiente de esta cita a los establecimientos hosteleros.

La iniciativa permite que la celebración no se concentre únicamente en un espacio concreto, sino que se distribuya por toda la ciudad y la provincia a través de bares y restaurantes, que vuelven a ejercer como prescriptores naturales del producto aragonés y como espacios de encuentro entre vecinos, visitantes y gastronomía.

La propuesta pone también en valor la riqueza vitivinícola de las tres grandes denominaciones de origen vinculadas al territorio zaragozano (Campo de Borja, Cariñena y Calatayud) y su capacidad para dialogar con la cocina local.

Para José María Marteles, presidente de la Asociación Profesional de Empresarios de Cafés, Bares y Similares de Zaragoza y Provincia, “los bares tienen una capacidad única para acercar la cultura del vino a la ciudadanía de una forma natural y accesible”.

En este sentido, ha apuntado que “una tapa y una copa de garnacha son una fórmula sencilla, popular y muy eficaz para descubrir nuevos vinos, apoyar el producto aragonés y dinamizar los establecimientos”.

Por su parte, José María Lasheras, presidente de Horeca Restaurantes Zaragoza, ha destacado que “GastroGarnacha permite mostrar la enorme capacidad que tiene nuestra hostelería para trabajar el producto aragonés con criterio, creatividad y calidad”.

La garnacha, ha dicho, es una variedad con “personalidad propia y con muchas posibilidades gastronómicas, y esta iniciativa nos permite presentarla en propuestas muy distintas, desde la cocina tradicional hasta elaboraciones más innovadoras, siempre con Zaragoza y Aragón como referencia”.

Además, Lasheras ha añadido que “los restaurantes son un escaparate privilegiado para proyectar el valor de nuestros vinos, de nuestros alimentos y del talento culinario que existe en la ciudad y en la provincia”.

Bares y restaurantes

Estos son los bares y restaurantes de la ruta de tapas y vinos de la nueva edición de GastroGarnacha: