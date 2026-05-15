Un problema en la pasarela de pago bloquea la compra de los abonos del Zity: el dinero retenido será reembolsado

Uno de los escenarios de Espacio Zity en imagen de archivo Espacio Zity

Espacio Zity ha informado de una incidencia ocurrida este jueves 14 de mayo por la tarde durante la venta de abonos.

Dicho fallo fue provocado por la pasarela de pago externa a la organización, que bloqueó parte de las operaciones por motivos de ciberseguridad.

Según han explicado, el sistema llegó a registrar hasta 140.000 peticiones de compra.

Desde la organización aclaran que aquellas personas a las que se les haya retenido el importe de la compra, pero no hayan recibido las entradas, no tienen una venta finalizada.

Por esa razón, en estos casos el dinero será devuelto automáticamente.

Además, debido a los motivos nombrados, el cupo de abonos que no se pudo vender durante la jornada volverá a ponerse a la venta hoy viernes 15 de mayo a partir de las 15.00 horas.

Espacio Zity lamenta los inconvenientes ocasionados por esta incidencia, originada en un sistema ajeno a la organización, y agradece la comprensión y paciencia de todas las personas afectadas.