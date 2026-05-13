Zaragoza lanza una red segura de iglesias para acoger y proteger a víctimas de violencia de género

Zaragoza suma un nuevo espacio para la protección y asesoramiento de víctimas de violencia de género. Las parroquias se unen a la red de espacios seguros en los que todas las mujeres tienen las puertas abiertas para pedir ayuda "en sus momentos de sufrimiento".

La iniciativa que se ha formalizado este miércoles con la firma del convenio por parte de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano, que da forma a 'Parroquias seguras'.

Este nuevo proyecto nace de una "reflexión" por parte del arzobispado, como bien ha explicado Escribano. "La idea es colaborar con el Ayuntamiento y los programas establecidos y ofrecer parroquias de la ciudad durante el tiempo que estén abiertas para que puedan orientar y proteger a mujeres que se encuentran en situaciones de violencia", ha indicado.

El convenio que tiene una duración de un año comienza con la adhesión de hasta cinco parroquias, pero abierto a que "sean muchas más". Por el momento, esta red de espacios seguros está compuesta por la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat (Ciudad Jardín), la iglesia de San Lamberto (Miralbueno), la Basílica de Santa Engracia, la iglesia San José de Pignatelli (paseo Constitución) y la iglesia de la Sagrada Familia (Torrero La Paz).

Una iniciativa que ha sido aplaudida por la alcaldesa de Zaragoza que ve este proyecto como un espacio para "romper ese silencio" y que las parroquias se conviertan en "una voz amiga" que les asesore en el camino.

Para ello, las mujeres podrán acudir a estos lugares y serán atendidas por párrocos y voluntarios. Personal que va a estar formado en materia de violencia de género por parte de funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza para conocer los protocolos de actuación.

Según ha detallado la primera edil, la formación va a comenzar "lo antes posible" con el fin de que a finales de junio puedan comenzar a prestar este servicio desde las parroquias adheridas.

Se unen así a la red de espacios seguros, que comenzó con los establecimientos de ocio nocturno, con los bares y discotecas, y continuó con las comisiones de fiestas de los barrios, peñas, los centros deportivos municipales y los taxis de las dos cooperativas

931 mujeres atendidas en 2025

En este sentido, la alcaldesa ha apuntado que en el último año se ha atendido a 931 mujeres, 570 de las cuales eran nuevos casos.

Además, se prestó atención educativa a 112 mujeres, se realizaron 522 consultas en la asesoría jurídica y se impulsó la inserción laboral de 61 mujeres. "Detrás de estos datos hay mucho más que estadísticas. Hay mujeres que encontraron apoyo", ha indicado Chueca.

Por su parte, la Archidiócesis se compromete a prestar acogida a las mujeres que acudan a la parroquia en una situación de violencia y ofrecerles un espacio de seguridad, derivándolas a la Casa de la Mujer, además de impulsar iniciativas de concienciación y sensibilización.