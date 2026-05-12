La Feria Internacional de la Garnacha vuelve a Zaragoza con más vinos, gastronomía y música en directo

El mejor vino de Zaragoza y provincia vuelve a la capital en forma de festival. Las tres denominaciones de Origen -Campo de Borja, Cariñena y Calatayud- se dan cita de nuevo en la segunda edición de la Feria Internacional de la Garnacha con el fin de poner en valor y divulgar "el buen trabajo de los viticultores y bodegas".

Así lo ha enfatizado Antonio Serrano, presidente de la D.O. Cariñena, en la presentación que ha tenido lugar este martes a los pies de la Basílica del Pilar junto a las vides de Garnacha que cultiva el Ayuntamiento de Zaragoza.

De esta forma, ha recalcado que estos eventos "vuelven a situar a la Garnacha en el centro de la conversación gastronómica" y una forma de acercar el vino a otros públicos.

Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha resaltado que se trata de un festival "abierto, cercano y popular para todos". Además de suponer el evento que aglutina y "democratiza" los proyectos detrás de Zaragoza Capital Mundial de la Garnacha.

Un festival que vuelve a repetirse tras "el éxito" que tuvo la pasada edición que atrajo a 20.000 personas. "El 100% de las bodegas que participaron este año repiten", ha indicado.

Un buen resultado que, según ha explicado, ha llevado al Ayuntamiento de Zaragoza a ampliar el evento con más días ya que el festival dará comienzo el jueves 4 por la tarde, más oferta gastronómica, música en directo. Y, sobre todo, más bodegas participantes.

La gran novedad de este año es que otras bodegas de fuera de la provincia y de la Comunidad puedan participar como Madrid que este año será la región invitada.

La Feria contará con otros espacios dentro del parque de Macanaz que se decorará con arcos de entrada a cada una de las Denominaciones de Origen.

Así habrá una zona picnic, una terraza, un nuevo photocall nuevo con tres copas de vino gigantes y distintas texturas y hasta un túnel de la garnacha de cinco metros diseñado con efectos visuales para sumergir a los visitantes en una experiencia sensorial.

La música sonará desde el escenario Vibra Garnacha que pondrá música a los tres días de la feria con la actuación de grupos locales, junto a otros tres sets de DJ distribuidos por el parque. Por allí pasarán The Cucumbers, Mabuse y los Compayos, La Máquina de Turing, The Bronson, Erik Romero, Sr Isasi y los Djs Alex Melero Zoe, Dani Tella o Nerea Lucky, entre otros.

Una Zona profesional y Encuentros de Excelencia e Inspiración

Además, la edición de este año contará también con una zona profesional, que actuará como un espacio de encuentro y oportunidades para bodegas, hostelería, turismo y agentes del sector, ha añadido la alcaldesa.

Esta edición no se limita solo al parque de Macanaz, ya que, en paralelo a la feria, se celebrarán los Encuentros de Excelencia e Inspiración los días 3, 4 y 5 de junio, unas jornadas donde expertos de alto nivel relacionarán el vino con la empresa y la arquitectura.

En ellas, participará el arquitecto japonés Shigeru Ban, premio Pritzker de Arquitectura 2014; la decana del IE School of Architecture y directora ejecutiva del Premio Pritzker, Marta Thorne; CEO de Abadía Retuerta, Enrique Valero, y Jerónimo Pérez, diseñador chileno y uno de los grandes referentes del diseño del mundo del vino. Se celebrarán en el salón de recepciones de la Casa Consistorial y el Mobility City.

GastroGarnacha

Otro de los platos fuertes será el GastroGarnacha que, con la colaboración de Cafés y Bares y Horeca, se celebrará en restaurantes y bares, con promoción de tapa más vino o menús especiales.

Esta iniciativa llevará la garnacha a los establecimientos de la ciudad mediante la fórmula de tapa más vino, ampliando el impacto de la Feria más allá del recinto principal y reforzando la implicación del sector hostelero.

Además, en esta edición, tendrá lugar también el Concurso de Diseño de Etiquetas "Zaragoza Capital Mundial de la Garnacha", desarrollado en colaboración con bodegas de las denominaciones de origen de la provincia, con el objetivo de unir creación contemporánea, producto local y promoción turística.