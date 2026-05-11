Chueca califica de "muy lamentable" la situación del Real Zaragoza, pero confía en que "cumpla" con La Romareda

"Nos sentimos bastante mal, es muy lamentable la situación porque no hay un proyecto deportivo al nivel de la ciudad y del club". Así de tajante se ha mostrado la alcaldesa Natalia Chueca al referirse a la situación que atraviesa el Real Zaragoza, tras la nueva derrota del equipo el pasado sábado.

La alcaldesa también ha señalado el componente emocional de la situación, asegurando que la jornada del sábado fue "uno de los días más tristes" de la vida de muchos aficionados. "Momentos como los que vivimos nos hacen pensar que nos merecemos otra cosa como ciudad y que nuestro histórico club no debería estar viviendo esto", ha afirmado.

Pese a ello, Chueca ha negado cualquier incertidumbre que pueda haber en el proyecto del nuevo estadio a raíz de la crisis deportiva del proyecto del nuevo estadio. "Una cosa es la situación deportiva y otra la construcción del estadio", ha explicado, defendiendo que se trata de un proyecto "estratégico para la ciudad", con una "vida útil muy larga".

En este sentido, ha reiterado que el Ayuntamiento seguirá adelante con la nueva infraestructura porque está "convencida" de que la situación actual "será temporal". "Zaragoza no va a tener permanentemente un equipo en Primera RFEF", ha indicado, mostrando además su total confianza en el equipo al decir que no duda de que "el Real Zaragoza regresará a Primera División en las próximas temporadas".

“Me consta que desde el club van a luchar para conseguirlo y hacerlo posible en las próximas temporadas", ha añadido.

Garantías

Sobre las garantías del proyecto, la alcaldesa ha explicado que cuando se redactaron los contratos del estadio ya se contemplaban distintos escenarios deportivos. "Siempre previmos esta circunstancia como una hipótesis y esas cláusulas existen", ha señalado.

Asimismo, ha asegurado que no tiene "ninguna información" que le haga pensar que el Real Zaragoza no vaya a cumplir con sus obligaciones con el nuevo estadio. "Es un proyecto de largo plazo. No se va a conformar, tiene que aspirar a más y confío en que siga cumpliendo como hasta ahora", ha concluido.

Azcón: "La Nueva Romareda no corre ningún riesgo"

Igualmente, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha expresado su preocupación "como zaragocista" por la delicada situación deportiva del Real Zaragoza, al borde del descenso a Primera RFEF, pero ha recalcado que el proyecto de La Nueva Romareda "no corre ningún peligro".

En ese sentido, ha insistido en que, en el año 2030, España va a ser anfitriona de un Mundial de Fútbol, del que la capital aragonesa va a ser sede, con lo que "por ningún motivo" se va a poner en riesgo la construcción del nuevo campo.

A ello ha sumado la necesidad de que el club blanquillo tenga "un campo acorde" con su categoría y su historia, aunque no con su actual momento deportivo, "por desgracia", ha concluido.