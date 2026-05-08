Nuevo concierto confirmado por Espacio Zity: Viva Suecia regresa a Zaragoza en las próximas Fiestas del Pilar

Nuevo concierto confirmado por Espacio Zity para las Fiestas del Pilar. Instagram.

Espacio Zity anuncia el regreso de Viva Suecia a su escenario.

La banda murciana, una de las más aclamadas del indie rock español, actuará el próximo 10 de octubre de 2026 a las 22.00 en el marco de las Fiestas del Pilar.

Con esta confirmación, Zity vuelve a demostrar su apuesta por los artistas que están marcando el presente del panorama musical actual.

Viva Suecia ya demostró su poder de convocatoria hace un par de años en una noche memorable en la que compartieron escenario con Arde Bogotá.

Aquella actuación agotó todas las entradas en tiempo récord, dejando un recuerdo imborrable en todos los asistentes y confirmando el tirón del grupo en la ciudad del Ebro.

Y la actualización más reciente de su agenda confirma que la banda no ha parado de crecer.

El pasado 20 de marzo de 2026, Viva Suecia protagonizó un sold out histórico en Zaragoza llenando hasta la bandera la sala Príncipe Felipe, demostrando así su conexión con el público aragonés.

Les acompañará el grupo Malmö 040, unos teloneros de lujo, ya referentes dentro del pop-rock en España con canciones como ‘Los Lugares donde irás’ o ‘Matar la Pena’.

Este nuevo concierto en el Zity promete ser uno de los eventos musicales más destacados de las fiestas.

Las entradas estarán disponibles a partir del 17 de mayo a las 18.00 a través de la página web de Espacio Zity.

La confirmación de Viva Suecia se suma al ya anunciado Myke Towers en la programación.

Con estos nombres sobre la mesa, confirmamos que el Zity sigue escribiendo su historia como uno de los festivales más emocionantes del panorama nacional.