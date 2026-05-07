Vecinos de Arcosur estallan contra las inundaciones en una calle "recién estrenada": "Está mal acabada"

Los problemas de inundaciones no son algo nuevo en Zaragoza. Muchos son los puntos de la ciudad en los que cuando el cielo se nubla, aflora el miedo de los vecinos. Sobre todo en semanas como la que acontece en la ciudad, donde el tiempo loco pasa en cuestión de segundos de soleado a una intensa trompa de agua.

El ejemplo más sonado con este tipo de problemas es el barrio de Parque Venecia, donde la imagen del 6 de julio de 2023 todavía sigue presente en muchos zaragozanos. Sobre todo en aquellos que sufrieron las consecuencias de la enorme tromba de agua que anegó calles e, incluso, edificios públicos como la escuela de la zona.

Actualmente, desde el Ayuntamiento trabajan para blindar esta zona contra las inundaciones con actuaciones como el canal perimetral, cuya obra finalizó hace unos meses, o la creación de un tanque de tormentas junto al cementerio de Torrero, anunciada este mismo miércoles por la alcaldesa.

Ahora las lluvias intensas de estos días han vuelto a poner el foco, aunque no solo en este punto, sino en otros de la ciudad.

Las lluvias han acabado anegando hasta calles de Arcosur, aunque según los vecinos, en la de Tetris es ya "una imagen recurrente" cada vez que llueve "considerablemente".

Denuncian que cada episodio de lluvias intensas convierte la vía "en una balsa", una situación que, aseguran, se repite desde hace meses y que relacionan con problemas estructurales del terreno y la cercanía de una dolina.

"Cada vez que llueve mucho, se inunda", explican a este diario desde la asociación vecinal Arqueros. Sostienen que la calle "está mal acabada" y que además se encuentra junto a una zona afectada por hundimientos del subsuelo.

Según explican, el problema del suelo no es nuevo y aseguran que también afecta al entorno del CPI Zaragoza Sur, así como a otras parcelas de la zona.

Los vecinos apuntan directamente a la presencia de una dolina -un hundimiento natural del terreno- como posible origen de los problemas en Tetris y en el resto de puntos. "Toda esa zona está afectada. Habrá cedido algo y habrá entrado agua", afirman.

De hecho, recuerdan que las obras de ampliación del colegio "ya sufrieron retrasos debido a incidencias de este tipo relacionadas con el terreno".

La situación preocupa especialmente porque la calle Tetris "se terminó el verano de 2025, pero todavía no está en condiciones adecuadas para poder ser usada".

"Nos dijeron que estaban trabajando en refuerzos, pero o no han hecho nada o lo ejecutado no ha servido de mucho", lamentan.

Pequeñas filtraciones de agua en algunas viviendas de Arcosur y Rosales del Canal, tras las tormentas de estos días. E.E Zaragoza

Desde la Junta de Compensación, organismo encargado de urbanizar el barrio, aseguran que la zona será analizada por parte de los técnicos y arquitectos para intentar buscar una solución, "si la hay". En este sentido, explican que los diseños de las urbanizaciones no se plantean teniendo en cuenta este tipo de circunstancias o venidas excepcionales, sino que se calculan mediante estadísticas de intensidad.

Los vecinos, por su parte, reclaman una actuación "más profunda" por parte de la Junta y piden que se deje de construir en terrenos que, a su juicio, presentan "riesgos".

Tanta ha sido el agua de estos días en Zaragoza que incluso se ha filtrado en algunos garajes y trasteros. En Arcosur y Rosales del Canal, además de las inundaciones en la vía pública, algunos vecinos de edificios próximos aseguran haber sufrido filtraciones de agua en garajes y trasteros durante los momentos de tormenta más fuertes.