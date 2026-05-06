El PSOE amenaza con llevar a los tribunales la "chapuza de Giesa" si Chueca no rectifica con la adjudicación de los platós

Distrito 7, la futura ciudad del cine de Zaragoza y uno de los grandes proyectos del Gobierno municipal, acumula más críticas de la oposición. Tras darse a conocer que, al igual que el contrato de los platós, el concurso para la gestión de la zona de restauración ha quedado desierto, el grupo socialista ha exigido a la alcaldesa, Natalia Chueca, soluciones que "cumplan con la ley".

En este sentido, el partido liderado en la ciudad por Lola Ranera ha presentado un recurso administrativo de reposición contra el acuerdo del Gobierno municipal del pasado 30 de abril. En este, se adjudicaba "a dedo" la concesión demanial de Distrito 7 a la única empresa que se presentó al concurso, pese a que esta entregó tarde la documentación.

El recurso de reposición solicita, además de la nulidad, la suspensión cautelar del acuerdo.

Ranera, acompañada por el concejal Horacio Royo, ha asegurado que con la presentación de este recurso "se da una nueva oportunidad a Natalia Chueca para que rectifique en su error y arregle esta nueva chapuza por su nefasta gestión, suspendiendo cautelarmente esta adjudicación a dedo y procediendo a realizar esa adjudicación conforme a la ley, garantizando la concurrencia y el interés general, el interés público de vecinos, de empresas, de barrio y, sobre todo, de proyecto de ciudad".

Ranera ha considerado que Giesa, en el que se van a invertir 20 millones de euros de dinero público, "hipoteca a la ciudad, las expectativas del barrio de Las Fuentes, solo por el interés de convertir la política de este Ayuntamiento y Zaragoza en un gran plató de televisión, donde Natalia Chueca es la única actriz protagonista y los ciudadanos y los vecinos del barrio de Las Fuentes en este caso, pasan a ser actores secundarios".

La portavoz socialista ha recordado que Giesa ha sido un "capricho de Natalia Chueca", no de los vecinos de Las Fuentes, a los que les ha dado la espalda, y ahora "es un nuevo proyecto fracasado" que se suma al del Parque de Atracciones. "Empezamos a pensar que esta nueva creación de la Dirección General de Grandes Proyectos va a pasar a denominarse dirección general de grandes proyectos fracasados", ha ironizado.

Una licitación que "no preocupa" a la alcaldesa

No obstante, la alcaldesa ha asegurado esta mañana que la situación de Giesa "no le preocupa". Ha argumentado que, pese a que el concurso para la gestión de la cafetería de las instalaciones ha quedado desierto, no significa que no haya empresas interesadas sino, más bien, un problema de orden en las licitaciones de Distrito 7.

Exactamente que "se sacara a concurso la gestión de la cafetería antes que el de formación". Esto, asegura, ha podido ser la causa de que las empresas vieran "un alto riesgo de inversión", ya que "no podían calcular con exactitud cuál será el volumen de actividad".

Ha defendido así uno de sus grandes proyectos de su mandato, asegurando la necesidad de Zaragoza de contar con unos platós interiores para poder atraer a grandes productoras.

Ha ejemplificado la necesidad con el actual rodaje que se está llevando a cabo en la zona de la Expo, donde se está grabando la segunda temporada de la serie 'Murderbot' para Apple TV. "Si contáramos con esos platós, la estancia de esta productora, y por consiguiente su impacto económico en la ciudad, sería mayor", ha asegurado.

Por su parte, Ranera se ha mantenido crítica al objetar que la alcaldesa "no ha sido capaz de atraer con este proyecto a las empresas del sector por la configuración de los propios pliegos".

Pero es que, ha insistido, "el acuerdo de gobierno no cumple con la ley de contratos y, por tanto, es nulo de pleno derecho". "Por mucho que Natalia Chueca entienda que tiene que gestionar este Ayuntamiento como si fuera un cortijo, esto es una administración y en todo momento hay que cumplir la ley", ha señalado.

Una idea en la que ha insistido también el concejal socialista Horacio Royo, al tachar de "sainete" todo lo sucedido con Giesa "por un acto de soberbia de la alcaldesa" que culminó el pasado jueves con el acuerdo del Gobierno para proceder a la adjudicación directa de esta concesión demanial.