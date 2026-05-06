Convocan una manifestación contra Forestalia: "Es insultante que publicite proyectos como si no pasara nada"

Asociaciones ecologistas y ambientales han convocado una manifestación contra los proyectos de Forestalia. La compañía ha anunciado la construcción de 13 aerogeneradores en la comarca del Campo de Cariñena, lo que se ha encontrado con la oposición de distintas plataformas.

La manifestación tendrá lugar este sábado 9 de mayo, a las 11.00 horas, junto a la planta fotovoltaica 'El Perdigal', a las afueras de Zaragoza.

Desde la plataforma 13M, que agrupa a distintas asociaciones, consideran “muy llamativo y hasta insultante” que “publicite los proyectos como si no hubiera pasado nada”.

Cartel de la manifestación contra Forestalia

“Todo el mundo es consciente de los delitos que se imputan a Forestalia: prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. No solo es por un proyecto como se quiere hacer ver o transmitir por algunas instancias, sino que los hechos afectarían a todos los proyectos tramitados tanto por el Ministerio de Transición, como por el Inaga”, exponen desde esta plataforma.

Estos proyectos, que responden a los nombres de Henar I y II y Canteras IV y V, recibieron la declaración ambiental favorable del Inaga entre noviembre y diciembre de 2022 y fueron firmados por el director, Jesús Lobera, y uno de ellos por su secretario, Andrés Medina.

El nombre de Jesús Lobera está marcado en rojo por la Guardia Civil, que le sitúa como una “figura central” en las presiones y cambios de procedimientos llevados a cabo para favorecer las autorizaciones ambientales de los proyectos de renovables de Forestalia.

Por ello, desde la plataforma 13M creen que no se puede justificar el inicio de los proyectos con el dinero que recibirán los ayuntamientos.

“Es un despropósito más. No hay pago que justifique una presunta actuación irregular y las administraciones deberían darse prisa en suspender todos los proyectos de Forestalia hasta que se resuelva judicialmente sus responsabilidades y se dicte una sentencia”, remarcan.

Así, reclaman que se paralicen cautelarmente todos los proyectos de Forestalia y que se revisen, “basándose todo en indicios sólidos como las investigaciones de la Guardia Civil”.

“Caer en la trampa de considerar que sólo afecta la instrucción judicial al Cluster Maestrazgo es desconocer las declaraciones de los funcionarios y los indicios penales”, exponen.