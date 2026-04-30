El deporte aragonés se vuelca con la XII Carrera solidaria de Atades para apoyar a niños con necesidades especiales

Deportistas aragoneses con alumnos de la Escuela Deportiva Adaptada de Atades y la Junta de Gobierno de Atades. Atades.

Las canchas de Atades se convirtieron este miércoles en el escenario de un entrenamiento muy especial.

Representantes del deporte aragonés como Javier Justiz, del Casademont Zaragoza, y los exfutbolistas César Laínez y Andoni Cedrún, compartieron pista con los alumnos de la Escuela Deportiva de Baloncesto Adaptado y del Colegio de Educación Especial Atades-San Martín de Porres.

Este encuentro sirvió como antesala a la carrera solidaria, que se celebrará el domingo 10 de mayo en el Parque Grande José Antonio Labordeta.

El reto de este año es ambicioso: alcanzar 25 becas.

“Las becas permiten a familias sin recursos costear terapias para niños, niñas y jóvenes con y sin discapacidad, o autismo en Espacio Atemtia”, explicó Laura Larriba, de la Junta de Gobierno de Atades.

Estas ofrecen servicios como fisioterapia, logopedia o terapia acuática entre otros, que son fundamentales para el desarrollo de los niños.

Un compromiso real

Para los deportistas, la experiencia ha ido más allá de lo institucional. Javier Justiz expresó su satisfacción al repetir su apoyo un año más, subrayando que en esta cita "lo verdaderamente importante es que entre todos sumemos nuestro granito de arena para apoyar una causa tan necesaria".

César Laínez, por su parte, ha recordado que la fecha coincide con el aniversario de la victoria del Real Zaragoza en la Recopa de Europa. "Animo a todo el mundo a que nos acompañe", señaló el exportero, enfatizando que "la causa lo merece".

Todo lo recaudado se destinará íntegramente a estas becas, diseñadas para apoyar el desarrollo de menores desde su nacimiento hasta los 21 años.

Larriba afirmó que el respaldo de los equipos aragoneses es fundamental "porque el deporte es una herramienta extraordinaria de inclusión, sensibilización y compromiso social".

Por ello, cada euro recaudado marcará una diferencia tangible en la calidad de vida de estos niños y de sus familias.

Carrera e inscripciones

La carrera contará con dos modalidades. Una prueba de 5 kilómetros, a las 9.30 horas, y otra de 1 kilómetro, a las 10.30 horas. Podrá completarse corriendo o andando y cada participante marcará su propio ritmo.

Las inscripciones se podrán realizar hasta el viernes 8 de mayo, a las 14 horas. Las personas que lo deseen podrán hacerse con el dorsal solidario 0 hasta el mismo día de la carrera.

La entrega de dorsales y camisetas, junto a la bolsa del corredor, también se realizará el viernes 8 de mayo, en horario de 17.30 a 20.00 horas, y también el sábado 9 de mayo, de 9.00 a 20.00 horas, en las instalaciones de Atades en la calle Octavio de Toledo, 2.

La entrega también se realizará, pero de forma excepcional y previo pago de 1€ de penalización, el mismo día de la carrera en el punto de la salida y hasta 30 minutos antes de comenzar la carrera.

Los premios de la XII Carrera Atades se entregarán al finalizar la prueba y constará de un trofeo realizado por personas con discapacidad intelectual del Taller Alama Atades Cerámica, además de diferentes obsequios donados por los colaboradores.

El evento es una de las citas más importantes de la entidad. Una jornada deportiva, inclusiva y solidaria que trata de correr, pero con un propósito. Porque cada paso cuenta y cada euro suma.