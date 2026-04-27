Zaragoza adjudica directamente la gestión del Distrito 7 a un grupo mexicano pese a llegar la oferta fuera de plazo

El Gobierno de Zaragoza va a iniciar el procedimiento para adjudicar de forma directa la gestión de la producción de Distrito 7, la antigua nave de Giesa, que llevaba 20 años abandonada en el barrio de Las Fuentes.

La comisión de valoración ha acordado declarar desierta la adjudicación, tras observarse problemas tecnológicos en la presentación de la documentación, ya que la multinacional que apuesta por la ciudad del cine se excedió cinco minutos de las 00.00 horas en la firma de la presentación de la oferta.

Como toda la documentación necesaria para la adjudicación está en el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Natalia Chueca se ampara en la Ley de Patrimonio de la Administración Pública. Esta norma establece en su artículo 137.4 que, tras la declaración de desierto de un concurso, se puede acudir a la adjudicación directa.

Desde el Gobierno de Zaragoza, el consejero de Presidencia, Ángel Lorén, destaca que a “esa izquierda que no tiene visión de ciudad le encantaría que este proyecto fuese un fracaso como lo fueron el canal de aguas bravas, las playas, el spa de Ranillas o tantos proyectos que cayeron en el olvido tras una inversión millonaria procedente del dinero de los zaragozanos”.

Por ello, Lorén ha señalado su “satisfacción con que Distrito 7 haya resultado atractivo para una multinacional que ha decidido apostar por Zaragoza al igual que ha apostado por otros países en los que está presente”.

“Distrito 7 sigue adelante va a dinamizar un barrio, va a generar empleo mal que le pase a la izquierda gris de esta ciudad”, ha añadido.

Distrito 7 es un proyecto estratégico en Zaragoza para transformar la antigua fábrica de Giesa en un gran polo audiovisual. Este espacio funcionará como centro de producción, formación y creación de videojuegos para atraer rodajes y talento nacional e internacional, impulsando la economía local.