Zaragoza calcula que unas 7.000 personas se acogerán al proceso de regularización solo en los servicios municipales

Los servicios municipales estiman que, durante el proceso de regularización, se atenderán a unas 7.000 personas. Son aquellas que, hasta ahora, tienen previstas desde el Ayuntamiento de Zaragoza, aunque "habrá personas que no accedan por estos canales".

Lo ha confirmado así la concejal de Políticas Sociales, Marián Orós, esta mañana durante una rueda de prensa en el Consistorio. Ha reclamado así, entre otros problemas "sustanciales" del Real Decreto, "que se establezcan una serie de criterios a la hora de clasificar las situaciones de vulnerabilidad, para dar seguridad jurídica a los trabajadores que las lleven a cabo".

Además, dada la alta sobrecarga de trabajo que experimentarán los servicios municipales, ha exigido que se amplíen tanto los recursos económicos como el plazo de esta primera fase del proceso "dado el colapso que se está sufriendo estos días".

Todas estas peticiones, así como otras aclaraciones "imprescindibles", se han formulado en un requerimiento que ha sido enviado este martes a la Delegación de Gobierno en Aragón.

Orós ha acusado al Gobierno Central de la creación de un Real Decreto "vago" y "opaco". "Es una chapuza absoluta, un falso buenismo que se ha convertido en un caos", ha declarado la concejal.

Entre los problemas "sustanciales" que presenta este Real Decreto, Orós ha destacado, en primer lugar, "que no se indica con claridad cuáles son las entidades competentes en materia de asistencia social". Además, la edil ha advertido de "la vinculación que se hace entre irregularidad y vulnerabilidad".

Soluciones para reducir las filas

Lo cierto es que este martes las largas filas han vuelto a las puertas del Ayuntamiento. Todo esto, además de "colapso" municipal, "es algo que están pagando las personas que están fuera esperando y los funcionarios que tienen que hacer frente a cientos de solicitudes".

Es por eso que, desde el Consistorio ya se están planteando medidas para intentar reducir estas oleadas diarias de personas. "Estamos estudiando llevar a cabo una agenda o citas previas, pero en todo caso debemos recibir primero una respuesta para saber cómo debemos actuar", ha adelantado Orós.

Esperan desde el Ayuntamiento que las aclaraciones lleguen "durante esta semana". Aunque de no ser así, Orós ha asegurado que el requerimiento será trasladado al propio Ministerio. "Frente a la demagogia queremos información, basta ya de evadirse de sus responsabilidades. En la calle están las pruebas, nos han mentido a todos", ha reclamado.