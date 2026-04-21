El tranvía de Zaragoza acumula unas 250 sanciones al mes por no pagar: "Somos una de las ciudades con menos fraude"

Los inspectores del tranvía cazan cada mes, aproximadamente, a 250 ciudadanos (o visitantes) que han subido a bordo sin pagar el viaje.

Una cifra que, aunque de primeras pueda parecer escandalosa, en términos generales supone un fraude de un 0,7% en el total de validaciones. Todo esto, teniendo en cuenta además que se realizan unas 1.500 expediciones diarias en el transporte público.

En el bus pasa algo más. Y es que, aunque pueda parecer de primeras más sorprendente, los fraudes en este tipo de transporte público se sitúan entre el 1 y el 2%. Eso sí, cabe tener en cuenta que, solo en 2025, las líneas sumaron 97.909.139 viajes, mientras que los convoys superaron las 31,4 millones de validaciones.

Y, como en todo, a más uso más posibilidad de que haya más infractores. No obstante, y según lo trasladó el concejal delegado de Movilidad, José Miguel Rodrigo, en Zaragoza "no hay un problema de fraude masivo".

Es más, en respuesta a la pregunta formulada por el grupo municipal de Vox en la comisión celebrada este lunes en el Ayuntamiento, el edil ha insistido en que la capital de Aragón es "una de las ciudades europeas con menor incidencia de este tipo.

Una tarjeta "más segura"

Asimismo, ha adelantado que la nueva tarjeta ciudadana que se pondrá en marcha en unos meses será incluso "aún más segura" en este tipo de aspectos.

Y es que, dentro del proceso de modernización tecnológica y de transformación digital que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Zaragoza, este año se llevará a cabo una actualización y mejora de una de las herramientas de relación entre el consistorio y los vecinos de la ciudad, la Tarjeta Ciudadana.

La idea, según avanzaron hace unos meses desde el Consistorio, es que esta se convierta en un credencial más accesible, conectado y seguro con la adjudicación del nuevo contrato.

Este contrato se refiere a la gestión, operación y suministro de Tarjeta Ciudadana, así como de la nueva tarjeta Lazo. La empresa Zeumat Zitycard S.L. ha resultado ganadora y se encargará de este avance tecnológico por un total de 1.787.190 euros (IVA incluido) con una duración de tres años y la posibilidad de dos prórrogas anuales.

En los próximos meses comenzarán a aplicarse los cambios en la forma de obtener y renovar la Tarjeta Ciudadana, que mejorará su sistema de seguridad y protección de datos y, paulatinamente, será capaz de incluir nuevas funcionalidades en un futuro.