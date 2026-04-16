Segunda vida para 24 nuevas viviendas en el pueblo de los centros de datos de Zaragoza: casas a partir de 389.000 euros

La crisis inmobiliaria de 2008 dejó numerosos esqueletos arquitectónicos. Algunos están comenzando a decirse adiós como el que se levantó en Cuarte de Huerva en el que se iban a construir 154 viviendas y que este pasado mes de enero dejó de formar parte del paisaje del municipio zaragozano.

Otros están a punto de desaparecer como el de San Mateo de Gállego. El proyecto de viviendas de lujo quedó frustrado y ha habido varios intentos para poder darle una segunda vida. Ahora Amazon Web Services ha encontrado el lugar perfecto para levantar un nuevo centro de datos en el municipio a las orillas del Gállego.

Mientras a estos dos ejemplos se les dice adiós, en Villanueva de Gállego parece que les gustan las segundas oportunidades. La crisis del ladrillo también afectó a una promoción de viviendas unifamiliares que iban a contribuir a la expansión de la zona norte del municipio zaragozano.

Fue en 2009 cuando estas 24 viviendas quedaron en saco roto y se han convertido a lo largo de los años en lugar de vandalismo y de los más curiosos hasta que se tuvieron que tapiar los accesos para evitar más destrozos.

Ahora Gestión Inmobiliaria Zaragoza busca devolverlas a la vida y que se conviertan en el lugar idóneo para familias.

Nueva vida

Esta promoción de chalets unifamiliares se ubica en la avenida Castejón de Valdejasa. Tan solo hace un año que se hicieron con la propiedad, en la que vieron "una gran oportunidad".

"Hay falta de vivienda en toda la zona y vimos que era una gran oportunidad para rehabilitarla y dar salida", explica Pedro Arellano, CEO y Gestor inmobiliario de GIZ.

Desde entonces comenzaron todos los procesos para convertirlo en la oportunidad única de viviendas unifamiliares del municipio zaragozano. Esta urbanización se organiza en dos hileras, una que da a la avenida Castejón de Valdejasa y otra a calle Doctor Fleming.

Estas viviendas se distribuyen en una organización de cuatro plantas, jardín, terraza de hasta 25 metros cuadrados, garaje y bodega.

Recreación del gimnasio de Villas del Gállego GIZ

Los adosados conforman una gran urbanización con piscina que constituye el corazón del interior de los espacios comunes. No solo eso, que la distribución de la gran parcela donde se ubica esta agrupación de viviendas también añade un punto de bienestar con gimnasio para la comunidad.

Por el momento, desde GIZ están vendiendo por fases. En esta primera fase conformada por ocho viviendas se pueden adquirir a 398.000 euros, que le seguirán dos fases adicionales más hasta completar toda la urbanización.

"La respuesta de la gente está siendo buena, hay interesados en conocer las instalaciones y están ya haciendo números", reconoce. La idea inicial que mantienen es poder tenerlas completamente acabadas desde el punto de vista constructor y burocrático en el tercer trimestre de este 2026.

Impulso de los centros de datos

No se trata de una ubicación cualquiera ya que Villanueva de Gállego le separan de Zaragoza apenas 14 kilómetros y cuenta con todos los servicios públicos desde colegio e instituto público, y centro de salud. Además de que para completar el municipio alberga la Universidad de Zaragoza.

Cierto es que el atractivo también viene impulsado por las nuevas inversiones que no paran de llegar al pueblo de menos de 5.000 habitantes. Primero fue Amazon Web Services que desarrolló un gran complejo tecnológico con tres centros de datos, dos de ellos en proceso de construcción.

A este proyecto se le unió el de Vantage con su propio centro de datos que se ubicará en el sur del municipio, al calor de la Universidad San Jorge. Todos ellos prometen una gran inversión como además de creación de puestos de trabajo.

Esto ha significado que un punto que aunque no ha estado muerto en cuestión de construcción se avivan las posibilidades. En cuestión de un año, Villanueva de Gállego suma ya tres promociones de vivienda nueva. Una de la mano de Arconiu de viviendas unifamiliares y otra de Aryco en forma de pisos.