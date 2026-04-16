Larguísimas filas en Zaragoza por la regularización masiva de inmigrantes: "No cabe más gente dentro"

Cientos de personas han hecho fila a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza este jueves para conseguir los certificados necesarios para acogerse a la regularización masiva de inmigrantes.

Tanta ha sido la demanda esta mañana en el Consistorio, que se ha procedido al cierre de la puerta principal para intentar producir una entrada regulada de las personas al interior.

Andrés Alberto Restrepo Sánchez se encuentra a las puertas precisamente esperando para poder conseguir sus documentos. "Llevo aquí una hora, no cabe más gente dentro", señala.

Entre el papeleo, señala que "no está muy claro quién tiene que entregar el certificado de vulnerabilidad, porque hay a algunos que se lo piden y a otros no".

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