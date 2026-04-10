El lío del Parque de Atracciones inquieta a trabajadores y clientes: "Abrir con una plantilla mínima es un riesgo"

Una atracción del Parque de Atracciones de Zaragoza, en una imagen de archivo. El Parque de Atracciones. Zaragoza

El Parque de Atracciones de Zaragoza atraviesa un momento crítico. Tras darse a conocer que la empresa encargada de gestionar actualmente las instalaciones se encuentra en preconcurso de acreedores todo permanece en una duda constante.

Sobre todo para los 81 trabajadores que se enfrentan a un ERTE de más de 100 días, según exponen desde el comité de empresa. Así, la temporada 2026 tendrá inicialmente una apertura muy limitada, centrada en los compromisos que la empresa ya tenía cerrados.

Es decir, los primeros eventos serán banquetes y con solo algunas atracciones funcionando. Hasta el 6 de junio, según el calendario que ha enviado PAZ al Ayuntamiento esta misma mañana, no se abrirá al público general.

No obstante, la preocupación de la plantilla reside, precisamente, en cómo se podrán gestionar dichos eventos iniciales con "operativos mínimos".

"Un riesgo difícil de asumir"

Lo ha trasladado así el presidente del comité de empresa, Raúl Jiménez, quien ha manifestado que "abrir un parque solo para 70 invitados, con una operativa mínima, es un riesgo difícil de asumir". "Somos profesionales y queremos abrir con la calidad que Zaragoza merece, no de tapadillo y solo para unos pocos comensales", denuncia.

Jiménez ha subrayado además el impacto humano que ha causado la noticia en la plantilla. "Aquí hay compañeros con más de 40 años de servicio que han visto pasar generaciones enteras de zaragozanos. Este parque no es solo un trabajo, es una institución en la ciudad. No vamos a permitir que termine así, con un ERTE sin acuerdo. Esto ya no es solo por un sueldo, es por la dignidad de nuestro oficio y por el compromiso con Zaragoza tras más de 50 años de historia", asegura.

Y es que la situación actual del Parque de Atracciones de Zaragoza es sumamente "compleja". Así lo aseguran desde la Unión de Consumidores de Aragón (UCA).

José Ángel Olivan, presidente de asociación, señala que es una situación que afecta "tanto a trabajadores, como a aquellas personas que han contratado con antelación la celebración de eventos en el parque".

Las familias afectadas

En este sentido, desde UCA han analizado la posición de estas contrataciones, aunque "es evidente que el resto de situaciones afectan al cumplimiento de los contratos con las familias".

Los contratos vinculados a estas celebraciones se componen de, al menos, dos elementos: por una parte, la publicidad que Parque de Atracciones realizaba en el momento de la contratación y, por otra, la documentación generada en la reserva y posterior formalización. Correos electrónicos, documento de reserva, pagos, etc.

Todos ellos, "son documentos que las familias deben recopilar para posibles reclamaciones posteriores", recomienda Olivan.

En el caso de que finalmente las celebraciones se lleven a cabo, "la cuestión a dilucidar va a ser si se cumplen las condiciones del contrato o no". Por lo tanto, será de gran interés que el desarrollo de las celebraciones y los servicios ofertados se documenten, ya sea con imágenes, o con testimonios, a fin de comprobar su correspondencia con el contrato.

Y en caso de que lo recibido sea de inferior calidad a lo contratado, "se puede ejercer la oportuna reclamación". "Recomendamos la solicitud de una hoja de reclamaciones en el mismo recinto", añade.

Lo mismo ocurre en caso de que finalmente la empresa Parque de Atracciones de Zaragoza, (PAZ) no realice los eventos contratados. "Será necesario recopilar tanto la documentación del contrato incumplido, como los daños económicos producidos como consecuencia de dicho incumplimiento", apunta.

No obstante, confirma que estas posteriores reclamaciones pueden encontrarse con la dificultad de que la empresa responsable PAZ se encuentre inmersa en un concurso de acreedores, "lo cual dificultará la reclamación".

A este respecto señalan que la orden del Ayuntamiento de Zaragoza que obliga a PAZ a continuar prestando el servicio puede dar lugar a "responsabilidades municipales en el cumplimiento de los contratos y en sus deficiencias".

Así mismo, han mostrado su preocupación sobre la situación de "idoneidad" de los edificios y atracciones del parque.

"Existen dos informes que en el mes de enero fueron comunicados a la empresa por parte del Ayuntamiento, en el que se le insta a reformar deficiencias detectadas tanto en edificios como en atracciones. A la firma de la recepción de estas instalaciones la nueva empresa concesionaria afirma que no se le ha garantizado la resolución de dichas deficiencias", alerta Olivan.

PAZ y el Ayuntamiento de Zaragoza deben garantizar la idoneidad y seguridad de instalaciones y atracciones del parque. En este sentido, desde UCA aseguran haberse dirigido a ambos para que nos garanticen que la empresa cuenta con los seguros de responsabilidad necesarios para poder realizar la actividad con la debida seguridad.

Concluyen informando que se ofrece a las familias afectadas para asesorarles sobre las precauciones a tomar antes de la celebración de los eventos y en las posibles reclamaciones que pudieran derivarse de las deficiencias en los mismos.