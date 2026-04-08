Zaragoza combate una nueva invasión de ratas: "¡Pero cómo se puede consentir esto en pleno Centro, es una vergüenza!"

El Ayuntamiento de Zaragoza vuelve a sacar la artillería pesada contra las ratas. En esta ocasión, los roedores se han dejado ver durante estos días en un solar ubicado en la calle de Las Armas.

Imágenes de varias ratas circulando por la zona han inundado las redes sociales estas semanas, desatando todo tipo de reacciones al respecto. Entre ellas, una vecina que denunciaba la situación en un comentario de Facebook: "¡Pero cómo se puede consentir esto en pleno Centro, es una vergüenza!".

Ante las denuncias realizadas por parte de los vecinos a través de las redes sociales, desde el consistorio han tomado ya las medidas pertinentes para acabar con esta plaga.

Técnicos del Instituto Municipal de Salud Pública han accedido esta mañana al solar. Se trata de un solar de titularidad privada y con "ciertas peculiaridades" que habían dificultado de manera importante la localización de sus responsables.

Finalmente, se ha conseguido la autorización para hacer un tratamiento de choque que se desarrollará en, al menos, dos fases distintas y cuyo coste será repercutido a los propietarios del solar.

Los técnicos trabajando en el solar de la calle Las Armas. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

Desde el Ayuntamiento se reitera el llamamiento a no dejar restos de comida ni basuras en las calles. Por muy rápido que se consigan retirar por parte del servicio de Limpieza Municipal, estos residuos atraen la presencia de roedores y otras plagas, lo que supone un importante problema de salud pública, además de perjudicar a la imagen de la ciudad.

Todos los avisos que se reciben en materia de Salud Pública se atienden a la mayor brevedad, y el objetivo en el próximo contrato es intervenir en las siguientes 24 horas tras su recepción en el servicio.

No obstante, en el caso de los solares, hay primero que determinar si es un solar de titularidad pública o privada. Si en el primer caso se interviene de inmediato, en caso de propiedad privada la norma establece que primero hay que requerir a los propietarios a que hagan la limpieza o el tratamiento necesarios. Sólo en los casos en los que no hay respuesta o es complicado localizar a los dueños (como ha sido este caso), se interviene "de oficio" y luego se repercute el coste a quien corresponda.

Precisamente esta semana ya se está trabajando en requerir a la propiedad de otro solar ubicado en la calle Nicolás de Funes, 15, donde también se ha recibido una queja por presencia de ratas. Dicho local ya fue requerido hace unos meses y en él se hizo tratamiento de desinsectación y desratización el 10 de febrero. Se espera que ese problema también quede resuelto en breve.