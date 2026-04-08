Sin acuerdo en el parque de Atracciones de Zaragoza: los 81 trabajadores se van a un ERTE de más de 100 días

El Parque de Atracciones de Zaragoza, en imagen de archivo. Parque de Atracciones de zaragoza Zaragoza

Las reuniones entre Parque de Atracciones de Zaragoza y los sindicatos de los trabajadores han finalizado sin un acuerdo. Según han señalado desde la representación legal de los empleados, la empresa mantendrá las mismas condiciones de ERTE que se ofrecieron en un principio.

Esto supone que, entre otras cosas, los trabajadores estarán en esta situación durante más de 100 días. Aunque según señalan desde los sindicatos, "se ha planteado que podría ser menos tiempo del planteado en un principio".

Según señalan desde CCOO, la plantilla será llamada en "días sueltos" para ocuparse "únicamente de la parte de hostelería" así como de la parte de seguridad, pues "la intención que han trasladado es la de intentar abrir alguna atracción".

Así, denuncian que los trabajadores se enfrentan a un ERTE "sin ningún tipo de mejora social ni complementos salariales". Motivo por el cual la representación sindical ha convocado este jueves una asamblea con todos los afectados en la sede de Comisiones en las que, plantean, podría ponerse sobre la mesa convocar manifestaciones y protestas "para que la ciudad sea conocedora de la situación".

Esta situación viene tras darse a conocer que la empresa se encuentra en concurso de preacreedores. Ello implica, además del delicado escenario al que se enfrentan los trabajadores, varias complicaciones para el futuro proyecto del parque y su apertura.

Por el momento, se desconoce cuándo volverán a abrir las instalaciones. Eso sí, desde el Ayuntamiento aplicarán la cláusula 15 del pliego para garantizar que no se pierde la temporada, así como los compromisos que ya se habían cerrado con clientes.

Y es que, la situación financiera de PAZ ha resultado ser toda una sorpresa para su socio, Fenix Entreteiment, que cuenta con el 80% de la sociedad que regentará el parque de cara a 2027. La desconfianza por esto, sumada a los problemas para llegar a un acuerdo sobre el valor de las atracciones que PAZ debe ceder, han provocado que, por lo pronto, el recinto abra esta temporada a medio gas.

El nuevo concesionario, Moncayo Leisure, tiene hasta el 3 de noviembre para presentar la modificación del estudio de detalle y un plan de actuación de mejora.

Pero para darse este paso en el futuro, primero ambas partes deben llegar a un acuerdo. Según avanzó hace unos días alcaldesa Natalia Chueca es algo que se espera que pase "en las próximas semanas".

Futuro

Eso sí, entre las posibilidades futuras, la regidora no ha descartado la posibilidad de que no haya pacto. Aunque como salvaguarda, desde el Consistorio sacarán la baza de la fianza de 600.000 euros a la sociedad.

Esta, dijo la alcaldesa, "servirá de garantía para las arcas municipales". Además, si todo termina sin acuerdo, avanzó que el proyecto se sacará de nuevo la licitación, concurso al que las mismas empresas se podrían volver a presentar, aunque por separado.