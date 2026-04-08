Un nuevo apagón eléctrico afecta al centro de Zaragoza: semáforos apagados y más de 1.130 personas afectadas

Imagen de archivo del apagón del 28 de abril en el centro de Zaragoza. E.E.

Un nuevo apagón ha afectado a Zaragoza. Esta vez no son los peores presagios como cuando el 28 de abril de 2025 dejó sin suministro eléctrico a toda España, sino que una avería ha producido la falta de suministro en el corazón de la capital aragonesa.

Según ha confirmado Endesa, el problema ha surgido a las 9.50 cuando se ha producido una avería en una línea subterránea de media tensión. Esto ha provocado una incidencia que ha dejado sin luz a al menos 1.130 clientes de la compañía.

La falta de suministro eléctrico afecta al entorno de Paseo de Sagasta y del Paseo de Cuéllar por lo que viviendas, comercios y semáforos se han visto fundidos en negro ante la incidencia.

Así, desde la compañía confirman que se trata de un problema procedente de la subestación transformadora Miraflores y los técnicos de Endesa se han desplazado a la zona para iniciar los trabajos de reposición del suministro.

En total, 12 centros de transformación son los que dependen de esta línea y que se han visto afectados ante la incidencia. Por el momento, desconocen cuáles son las causas detrás de esta incidencia.

📢 Atención: #AhoraMismo

🚦 ⚠️ SEMÁFOROS APAGADOS ⚠️🚦👉



📍 En Camino de las Torres con Paseo Sagasta



👀 Atención a los 👮🏼👮🏻 y precaución al circular por este cruce. pic.twitter.com/gz3wWgfumU — Policía Zaragoza (@policiazaragoza) April 8, 2026

Ante esta situación, la Policía Local de Zaragoza ha trabajado en la zona ante la falta de funcionamiento de los semáforos. Por lo que varias patrullas del cuerpo municipal se han desplegado en las intersecciones entre Camino de las Torres y Paseo Sagasta para regular el tráfico.

Esta situación ha durado hasta las 11:37 horas de esta mañana, momento en el que se ha restablecido todo el suministro. No obstante, las labores aún no han concluido, ya que ahora se procederá a analizar el cable para determinar el origen de la incidencia.