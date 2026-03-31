Una consultora pondrá la letra pequeña a las nuevas multas de la ZBE: tendrá un mes para analizar el aire de Zaragoza

Un cartel de aviso de Zona de Bajas Emisiones en Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza

Una consultora externa pondrá la letra pequeña de la 'nueva' ordenanza que regulará las multas en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Zaragoza.

PP y Vox han vuelto a reunirse este martes para seguir hablando de los aspectos técnicos de este acuerdo, que permitió desbloquear la aprobación del presupuesto de 2026 y reducirá los efectos de la ZBE a la mínima expresión.

La portavoz de Vox, Eva Torres, ve "fundamental" evitar posibles discriminaciones entre unos ciudadanos y otros.

"Pero esto no es aquello de analizar y ver, como ocurre con las sociedades, cómo disminuimos el tamaño y por dónde empezamos, aquí hay mucho componente técnico", señalaba Torres.

Según sus cálculos, de 40.000 a 50.000 vehículos se verían afectados con el actual régimen sancionador, una cifra que pretenden reducir drásticamente al ligar las multas a los episodios de alta contaminación.

Gaudes y Torres, este martes en la reunión. E. E.

¿Pero qué es un episodio de alta contaminación? Es lo que tendrá que definir la consultora, que tendrá un mes de plazo para hacer el informe.

La concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha asegurado que el estudio "no requerirá de una cuantía económica muy grande", por lo que ni siquiera se sacará a licitación pública.

El Ayuntamiento no aprobará una nueva ordenanza, sino que modificará la actual. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo referente a la delimitación de la ZBE y los permisos de acceso seguirá igual. "Lo que cambia es que ahora nos guiaremos por un parámetro de calidad del aire para activar el régimen sancionador", ha subrayado la edil.

El equipo de Gobierno confía en que este nuevo modelo no ponga en peligro los 22 millones de ayudas al transporte público del Ministerio. Antes de tomar la decisión encargaron un informe jurídico que decía que estaba dentro de la ley.

Además, ha recordado Gaudes, otras ciudades de España también están avanzando en este mismo sentido.

Lo que está descartado es revisar la futura ampliación de la Zona, que llegará a puntos tan importantes como la plaza de Paraíso.

Los plazos

Al mes que necesitará la consultora para tener los resultados habrá que sumar los tres de la modificación de la ordenanza. Todo apunta a que el texto no estará listo en verano, aunque la idea sigue siendo tenerlo cuanto antes, por lo que no se descarta que pueda entrar en vigor antes de final de año.

Los socios seguirán manteniendo mientras tanto reuniones para seguir avanzando en la planificación. Por el momento, lo que se ha hecho ha sido poner a disposición de la empresa los datos de calidad del aire de 2025 para que "hagan medias" y extraigan unos valores objetivos sobre los que basar el futuro cambio normativo.

"Necesitamos conocer el histórico de la ciudad en materia de calidad del aire y a partir de ahí ir trabajando conforme a los objetivos que la Unión Europea nos pone en el año 2030", justificaba la titular de Medio Ambiente.

Lo importante, insistía, es que siempre se tiene en mente la mejora de la salud de los ciudadanos, de ahí que se haya apostado por un análisis "técnico y riguroso" de las estadísticas de los últimos ejercicios.